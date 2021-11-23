В Софии открылась выставка, посвященная 200-летию со дня рождения Достоевского

В столице Болгарии состоялось открытие выставки, приуроченной к 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Церемония прошла в Национальной библиотеке имени святых Кирилла и Мефодия.

В своем приветственном слове посол России в балканской республике Элеонора Митрофанова напомнила, что текущий год объявлен ЮНЕСКО годом Достоевского. Глава дипмиссии поблагодарила организаторов мероприятия и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество Софии и Москвы в области культуры.

В рамках события была также представлена редакция двухтомника "Дневник писателя. 1873-1980 г." на болгарском языке.