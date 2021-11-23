Запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб" перенесен на 22 декабря

Запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб" отложен на 22 декабря из-за нештатной ситуации при подготовке к старту. Об этом сообщил заместитель руководителя НАСА Томас Зурбухен, отметив, что ранее пуск был запланирована на 18 декабря.

Специалист пояснил, что во время крепления телескопа к адаптеру ракеты-носителя, "произошла нештатная ситуация, в ходе которой снялась тугая замковая лента". После этого было решено провести дополнительные проверки, пишет РИА Новости.

По словам Зурбухена, когда идет работа над телескопом стоимостью 10 миллиардов долларов, "консерватизм - это норма". Представитель НАСА подчеркнул, что телескоп готов к старту и задержка является лишь мерой предосторожности. Запуск космической обсерватории на ракете-носителе Ariane 5 состоится с космодрома Куру.

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" создается США вместе с канадскими и европейскими космическими специалистами. Он назван в честь Джеймса Уэбба, руководителя программы "Аполлон". Телескоп должен заменить на орбите обсерваторию "Хаббл". Первоначально предполагалось, что это произойдет в 2013 году, но работы сильно отстали от графика. Лишь в ноябре 2016 года была завершена сборка основных сегментов телескопа и специалисты приступили к их наземным испытаниям. Как признал Зурбукен, создатели телескопа "недооценили технологическую сложность" проекта, пишет ТАСС.