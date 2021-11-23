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23.11.2021 23:01
Рубрика: В мире

В возрасте 124 лет скончался самый старый человек на планете

Текст: Максим Макарычев

В возрасте 124 лет на Филиппинах скончался самый старый человек на планете. Лола Франциска Сусано умерла вечером в понедельник, 22 ноября, сообщили в Facebook власти филиппинского города Кабанкалан.

Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС
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Франциска Сусано считалась самым старым человеком на Филиппинах. Ее официальное заявление о том, что ей исполнилось 124 года, было подтверждено Книгой рекордов Гиннесса. До этого самым старым человеком на планете считалась 117-летняя японка Кане Танаке.

Мэр, городские власти, а также все жители города Кабанкалан выразили соболезнования семье Франциски Сусано. В городском управлении здравоохранения уточнили, что смерть долгожительницы не связана с коронавирусной инфекцией.

В феврале в докладе ООН о старении на планете отмечалось, что ожидаемая продолжительность жизни в развитых и развивающихся странах увеличивается. Эксперты всемирной организации прогнозируют, что к концу этого года число долгожителей во всем мире вырастет до 573 тысяч человек. В США проживает 97 тысяч долгожителей, людей старше ста лет, это самое высокое абсолютное число в мире. В Японии самый высокий процент долгожителей: 0,06% населения в возрасте 100 лет и старше. В Уругвае, Гонконге и Пуэрто-Рико также зафиксированы одни из самых высоких уровней долгожителей по сравнению с населением с показателями от 0,06 до 0,045 процента.

В мире Юго-Восточная Азия Филиппины

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