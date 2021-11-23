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23.11.2021 20:45
Рубрика: Экономика

Вакцину "Спутник Лайт" одобрили в Лаосе

Текст: Матвей Линник
Фото: Константин Морозов/РИА Новости Фото: Константин Морозов/РИА Новости
Фото: Константин Морозов/РИА Новости

Лаос одобрил применение однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в Сан-Марино

"РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" в Лаосской Народно-Демократической Республике", - говорится в заявлении.

В фонде отметили, что Лаос стал двадцатым государством, зарегистрировавшим российский препарат.

В марте этого года Лаос одобрил применение вакцины "Спутник V".

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