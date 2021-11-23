Вакцину "Спутник Лайт" одобрили в Лаосе

Лаос одобрил применение однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" в Лаосской Народно-Демократической Республике", - говорится в заявлении.

В фонде отметили, что Лаос стал двадцатым государством, зарегистрировавшим российский препарат.

В марте этого года Лаос одобрил применение вакцины "Спутник V".