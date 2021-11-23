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23.11.2021 19:58
Рубрика: Власть

Владимир Путин и Махмуд Аббас обсудили палестино-израильское урегулирование

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 266(8617)
Позиция Москвы остается прежней: палестинская проблема должна решаться с учетом интересов всех жителей региона, на основе двух независимых государств, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Палестины Махмудом Аббасом.
Владимир Путин и Махмуд Аббас встретились в Сочи в резиденции "Бочаров ручей". Фото: РИА Новости Владимир Путин и Махмуд Аббас встретились в Сочи в резиденции "Бочаров ручей". Фото: РИА Новости
Владимир Путин и Махмуд Аббас встретились в Сочи в резиденции "Бочаров ручей". Фото: РИА Новости

Вчера в Сочи Владимир Путин и Махмуд Аббас обсудили вопросы двустороннего взаимодействия и ближневосточную проблематику с учетом усилий России по палестино-израильскому урегулированию. Российский президент встретил гостя у входа в зал переговоров, Аббас поприветствовал его по-русски: "Добрый день". "Мы, безусловно, должны регулярно встречаться, поддерживать наши отношения", - сказал Путин. Очень важно обмениваться актуальной информацией по ситуации на Ближнем Востоке в целом и на палестинском треке в частности, подчеркнул он.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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"Мы понимаем, в какой ситуации все мы живем, в том числе и палестинский народ сегодня, - продолжил российский лидер. - Кроме давления, которое оказывается извне, кроме напряженной ситуации в регионе, с соседями, еще и коронавирусная инфекция вносит свой вклад в обстановку". "Россия предпринимает усилия для того, чтобы поддержать Палестину по этому направлению: предоставляем соответствующие медицинские препараты, вакцины, в Палестину выезжают наши специалисты и медики", - добавил он. Абсолютные цифры товарооборота пока небольшие, но все-таки есть рост, несмотря на все проблемы, больше чем на 30 процентов за предыдущий год, констатировал российский президент. К сожалению, из-за пандемии произошел сбой в работе межправкомиссии, отметил Путин.

Палестинская проблема должна решаться в соответствии с ранее принятыми решениями на уровне СБ ООН

"Нужно, конечно, выстраивать эту работу как можно быстрее", - считает он. "Но самое главное, что я хотел бы сказать: позиция Российской Федерации на палестинском направлении по вопросам урегулирования палестинской проблемы остается неизменной", - подчеркнул Путин. "Палестинская проблема должна решаться в соответствии с ранее принятыми решениями на уровне Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на справедливой основе, которая учитывает интересы всех людей, которые проживают в этом регионе, на основе двух независимых государств", - заявил президент. "И мы, конечно, будем работать в этом направлении, как бы это ни было сложно", - заверил он. Российский лидер предложил подробнее обменяться информацией о том, что сейчас происходит, какова актуальная ситуация, и вместе подумать, что можно сделать для движения вперед.

Махмуд Аббас поблагодарил Владимира Путина за приглашение. "Мы всегда ценим вашу роль, вашу позицию по отношению к нам, к палестинцам", - сказал он. Дальше переговоры продолжились за закрытыми дверями.

Напомним, месяц назад в Сочи президент России провел первую встречу с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, который вступил в должность в июне. С Аббасом Путин встречался в январе 2020 года в Вифлееме и с тех пор они общались только по телефону.

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