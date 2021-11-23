Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса

Президент повторно привился от коронавируса - на этот раз препаратом "Спутник Лайт".

После ревакцинации Владимир Путин встретился за чашкой чая с замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым и расспросил его о действии прививок и новых разработках. После чего вызвался быть добровольцем в испытании назальной вакцины.

Разговор Путин начал с главного вопроса: зачем нужна вакцинация и когда надо ревакцинироваться? Оказалось, снижение эффективности происходит через шесть - восемь месяцев после первой прививки. И международная практика показала, что третья доза - ревакцинация - компенсирует снижение и эффективность становится в 1,6-2 раза выше, чем после первой вакцинации. То есть ревакцинироваться надо через полгода в неблагоприятных эпидусловиях (как сейчас), а когда нет большого пандемического подъема, раз в год.

"Я знаю, что вы разрабатываете еще и назальную форму вакцины", - сказал президент. Собеседник пояснил, что внутримышечный способ не защищает иногда от симптоматического течения. "Поэтому нужно вакцинировать именно через слизистые, нужно создавать барьерный иммунитет", - пояснил он. Препарат скоро планируют внедрить. "Осталось довести буквально немного, провести через клинические исследования", - сказал Логунов. Плюсов много: прививка удобная, побочных эффектов - минимум. Путин заметил, что он и от "Спутника Лайт" ничего не почувствовал, все прошло безболезненно, состояние нормальное, и поинтересовался, может ли он принять участие в эксперименте с назальной вакциной. Оказалось, надо только подписать информированное согласие. "Договорились, я обязательно подпишу", - решил президент.

Путин также заметил, что "Спутник V" в России получили свыше 50 млн человек, а в тех странах, которые ее признали и применяют, - под 120 млн человек. И спросил: "А мне сегодня что вкололи - "Спутник Лайт" или это первый компонент просто?" "Спутник Лайт", но по сути это и есть первый компонент", - последовал ответ. Более чем в 80 процентах случаев при ревакцинации достаточно одного введения, и объем при этом такой же, как и при первом уколе, пояснил ученый.

Президент в дальнейшем готов стать добровольцем для испытания назальной вакцины от COVID

"Конечно, наших людей очень волнует вопрос о детских прививках. Вы работаете над этим? И если это появится, то когда?" - спросил президент. "Закончены первая и вторая фазы клинических исследований, и показана очень хорошая переносимость", - заявил Логунов. Подобрана полностью безопасная доза, при этом после нее количество антител у детей значительно выше, чем у взрослых. Дозировка пересчитана на массу тела с учетом возрастных характеристик иммунитета, сказал ученый. "То есть, в принципе, применение на 120, даже 170 млн человек уже говорит о том, что при подсчете на массу тела этого вещества можно и детям уже применять", - сделал вывод президент. "Да, конечно", - подтвердил собеседник.

Речь зашла и о лекарствах от коронавируса. "Первое - это направление, связанное с моноклональными антителами. Это тот препарат, которым лечили Дональда Трампа, аналог. Препарат уже в высокой степени готовности", - сообщил Логунов. В ближайшее время начнутся клинические исследования. Второе направление - химиотерапия, химические вещества. "Здесь потребуется больше времени, и думаю, что примерно к концу 2022 года мы сможем получить регистрацию этого препарата", - рассчитывает ученый.

И еще один вопрос задал президент: можно ли делать прививку от гриппа и коронавируса одну за другой. Логунов отметил значительное усиление эффективности гриппозной вакцины при совместной вакцинации со "Спутником V", "поэтому в этом смысле нет никаких ограничений для применения". Но надо проводить клинические исследования, а времени проверить все сочетания по всем вакцинам нет. Так что пока достаточно выждать две недели между прививками, считает он. И все равно, какая будет первой.

На следующий день после ревакцинации президента его пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов и сообщил, что Владимир Путин чувствует себя нормально, продолжает работать. А в эксперименте по введению назальной вакцины примет участие, когда разрешат врачи. Ведь он не мог же сделать эту прививку сразу после "Спутника Лайт". При этом выразил готовность принять участие в процессе апробации. На вопрос, когда это может произойти, Песков ответил, что "своевременно, как врачи придут к выводу о том, что это можно делать".