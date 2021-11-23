Власти Финляндии признали проблему дискриминации на рынке труда

В Финляндии процветает серьезная дискриминация по национальному признаку. Как сообщает финский информационный портал Yle, о данной проблеме заговорила и министр труда страны Туула Хаатайнен. Она призвала компании изменить отношение к соискателям работы и отказаться от завышенных требований к знанию языка. По ее словам, иностранные имя и фамилия вообще не должны ни на что влиять при рекрутинге.

Поводом для данного заявления стала скандальная статья в местных СМИ о том, что мужчина с русской фамилией без труда нашел себе хорошую работу после того, как сменил свою фамилию на финскую. До этого у него годы ушли на поиски работы по своей специальности.

Недавний опрос показал, что 40 процентов финских работодателей не хотят нанимать иностранцев на работу, так как сами не владеют в достаточной степени английским языком.

Между тем, целый ряд сфер деятельности Финляндии сообщает о том, что в ближайшие годы будет испытывать серьезную нехватку рабочей силы из-за ухода части сотрудников на пенсию. В первую очередь с такой проблемой столкнутся строительная и технологическая сферы.