Власти США не стали связывать наезд на людей в Висконсине с терроризмом

Красочное рождественское шествие в американском Уокешо (штат Висконсин) из праздника в мгновение превратилось в общегородскую трагедию. Музыка с песнями танцующих детей и взрослых сменились на крики боли и ужаса, когда толпу протаранил внедорожник Ford Escape. Оставленный джипом след выглядел жутко - сбитые тела, разметанная по асфальту рождественская одежда и игрушки, музыкальные инструменты, стаканы с кофе. По данным полицейского департамента Уокешо, под колесами машины погибло пять человек. Еще около четырех десятков людей, включая 12 детей, госпитализировали с различными травмами. Из них несколько человек в тяжелом состоянии. В полиции уточнили, что эти цифры еще могут измениться, поскольку многие обратились за помощью самостоятельно.

Сначала внедорожник мчался мимо людей, веселившихся на параде в тихом и провинциальном городке Уокешо. Но потом врезался в толпу, разметав по асфальту людей, стулья и игрушки. Фото: Reuters / EPA

Трагический инцидент запечатлели многочисленные очевидцы, снимавшие праздник на смартфоны. Если ориентироваться на кадры произошедшего, это не выглядит несчастным случаем, но и не складывается впечатление, что преступник изначально стремился задавить как можно больше людей.

На видеозаписях видно, как джип красного цвета на высокой скорости мчался по проезжей части главной улицы города (Main Street), заполненной людьми. При этом автомобиль поначалу ехал мимо людей. Например, на одном из видео он проносится рядом с танцующей на дороге девочкой, не пытаясь задеть ее или идущих по другую сторону людей. Но там, где участники парада шли во всю ширину дороги, водитель, немного притормозив и свернув к краю, затем все же протаранил толпу. Дальше внедорожник уже не пытался остановиться, сбивая горожан и музыкантов под полные ужаса крики окружающих. Грянули выстрелы - это один из полицейских пытался остановить машину, но та на высокой скорости снесла перекрывавшие улицу барьеры и скрылась.

Пока власти и полиция откровенно скупятся на официальную информацию о расследовании. Сообщается лишь что машина найдена и арестован некий человек, "который представляет интерес для следствия". Но не уточняется, тот ли это, кто находился за рулем джипа. О возможных мотивах нападавшего глава полицейского департамента Уокешо Дэн Томпсон также умолчал. Власти лишь заверяют, что свидетельств связи инцидента с терроризмом нет.

На этом фоне в прессе и соцсетях циркулируют различные версии и слухи. Портал NewsOne утверждает, что, возможно, задержанный - 39-летний чернокожий Дэррелл Брукс, имеющий несколько судимостей за вымогательство и недавно освобожденный под залог. При этом, несмотря на его криминальный бэкграунд, в соцсетях возникла версия о том, что преступление он совершил на расовой почве. Дело в том, что буквально накануне в городе Кеноша, расположенном в 55 километрах от Уокешо, прошла акция протеста против оправдательного приговора присяжных Кайлу Риттенхаусу. Этот молодой человек в прошлом году застрелил в Кеноше двух преследовавших его участников беспорядков, проходивших под знаменами движения Black Lives Matter. Инцидент попал на видео и получил общенациональный резонанс. Хотя оба погибших были белыми, оправдательный исход громкого дела возмутил BLM-общественность. Поэтому в соцсетях предположили, что Брукс совершил наезд на толпу в качестве мести. По их версии, он - не просто сторонник охватившей Америку борьбы с расовой дискриминацией, а даже приверженец идеи превосходства темнокожих.

Оставленный джипом след выглядел жутко - сбитые тела, разметанная по асфальту рождественская одежда, стаканы с кофе, музыкальные инструменты

Повторимся, это все лишь домыслы, пока не получившие подтверждения. Основные американские СМИ не публикуют ни имени задержанного, ни сведений о его мотивах. Только телеканал NBC News со ссылкой на анонимные источники в полиции сообщил, что, возможно, находившийся за рулем - человек с богатым криминальным прошлым, который пытался скрыться после драки с применением холодного оружия. В Белом доме заявили, что следят за развитием событий.