Власти США не стали связывать наезд на людей в Висконсине с терроризмом

Новости

В ФНС рассказали, как отслеживают нелегально сдающих квартиры в аренду 19:22
Сработавшая в Большом театре система пожаротушения не повредила декорации 19:20
В Москве скончался бывший главный редактор "МК" Игорь Бугаев 18:50
В Москве женщина пыталась продать новорожденного сына за 100 тысяч рублей 18:31
Лукашенко: Беларусь не будет задерживать легально прибывших мигрантов 18:04
В КДК РФС прокомментировали стычку игроков "Краснодара" и "Спартака" 17:58
American Music Awards назвала артистами года группу BTS 17:55
Запись секретного концерта Адель можно посмотреть в Сети 17:54
Sony может запретить выпуск сторонних корпусов для PlayStation 5 17:41
Байден выдвинул главу ФРС США на второй срок 17:37
Фетисов назвал безобразием уход Ларионова из молодежной сборной 17:36
СК Беларуси заявил о 132 пострадавших от польских силовиков на границе 17:30
В Арктике открылась вакансия наблюдателя за погодой за 200 тысяч рублей 17:29
Российский парламент принял на себя председательство в ПАЧЭС 17:27
В муниципалитетах Югры ввели обязательную самоизоляцию для непривитых 17:27
В Махачкале умер пострадавший при взрыве газа в доме 17:15
Мишустин рассчитывает на укрепление сотрудничества Киргизии с Россией 17:14
ФАС оштрафовала Теле2 за завышение тарифов 17:02
Путин отметил самобытный талант Руслановой 17:01
Болгары вступились перед США за своего президента, назвавшего Крым русским 16:55
В Москве рухнул спрос на ипотеку 16:49
Вакцинация детей от COVID-19 в Израиле начнется 23 ноября 16:31
Частое употребление сладких напитков ведет к развитию слабоумия 16:27
Лукашенко отказался вести диалог с оппозицией, действующей в интересах Запада 16:17
В центре Челябинска обнаружили источник радиации 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
22.11.2021 18:49
Рубрика: В мире

Власти США не стали связывать наезд на людей в Висконсине с терроризмом

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8616)
Красочное рождественское шествие в американском Уокешо (штат Висконсин) из праздника в мгновение превратилось в общегородскую трагедию. Музыка с песнями танцующих детей и взрослых сменились на крики боли и ужаса, когда толпу протаранил внедорожник Ford Escape. Оставленный джипом след выглядел жутко - сбитые тела, разметанная по асфальту рождественская одежда и игрушки, музыкальные инструменты, стаканы с кофе. По данным полицейского департамента Уокешо, под колесами машины погибло пять человек. Еще около четырех десятков людей, включая 12 детей, госпитализировали с различными травмами. Из них несколько человек в тяжелом состоянии. В полиции уточнили, что эти цифры еще могут измениться, поскольку многие обратились за помощью самостоятельно.
Сначала внедорожник мчался мимо людей, веселившихся на параде в тихом и провинциальном городке Уокешо. Но потом врезался в толпу, разметав по асфальту людей, стулья и игрушки. Фото: Reuters / EPA Сначала внедорожник мчался мимо людей, веселившихся на параде в тихом и провинциальном городке Уокешо. Но потом врезался в толпу, разметав по асфальту людей, стулья и игрушки. Фото: Reuters / EPA
Сначала внедорожник мчался мимо людей, веселившихся на параде в тихом и провинциальном городке Уокешо. Но потом врезался в толпу, разметав по асфальту людей, стулья и игрушки. Фото: Reuters / EPA

Трагический инцидент запечатлели многочисленные очевидцы, снимавшие праздник на смартфоны. Если ориентироваться на кадры произошедшего, это не выглядит несчастным случаем, но и не складывается впечатление, что преступник изначально стремился задавить как можно больше людей.

Фото: THOMAS KIENZLE / AFP
В США всем взрослым разрешили бустерную прививку от COVID-19

На видеозаписях видно, как джип красного цвета на высокой скорости мчался по проезжей части главной улицы города (Main Street), заполненной людьми. При этом автомобиль поначалу ехал мимо людей. Например, на одном из видео он проносится рядом с танцующей на дороге девочкой, не пытаясь задеть ее или идущих по другую сторону людей. Но там, где участники парада шли во всю ширину дороги, водитель, немного притормозив и свернув к краю, затем все же протаранил толпу. Дальше внедорожник уже не пытался остановиться, сбивая горожан и музыкантов под полные ужаса крики окружающих. Грянули выстрелы - это один из полицейских пытался остановить машину, но та на высокой скорости снесла перекрывавшие улицу барьеры и скрылась.

Пока власти и полиция откровенно скупятся на официальную информацию о расследовании. Сообщается лишь что машина найдена и арестован некий человек, "который представляет интерес для следствия". Но не уточняется, тот ли это, кто находился за рулем джипа. О возможных мотивах нападавшего глава полицейского департамента Уокешо Дэн Томпсон также умолчал. Власти лишь заверяют, что свидетельств связи инцидента с терроризмом нет.

На этом фоне в прессе и соцсетях циркулируют различные версии и слухи. Портал NewsOne утверждает, что, возможно, задержанный - 39-летний чернокожий Дэррелл Брукс, имеющий несколько судимостей за вымогательство и недавно освобожденный под залог. При этом, несмотря на его криминальный бэкграунд, в соцсетях возникла версия о том, что преступление он совершил на расовой почве. Дело в том, что буквально накануне в городе Кеноша, расположенном в 55 километрах от Уокешо, прошла акция протеста против оправдательного приговора присяжных Кайлу Риттенхаусу. Этот молодой человек в прошлом году застрелил в Кеноше двух преследовавших его участников беспорядков, проходивших под знаменами движения Black Lives Matter. Инцидент попал на видео и получил общенациональный резонанс. Хотя оба погибших были белыми, оправдательный исход громкого дела возмутил BLM-общественность. Поэтому в соцсетях предположили, что Брукс совершил наезд на толпу в качестве мести. По их версии, он - не просто сторонник охватившей Америку борьбы с расовой дискриминацией, а даже приверженец идеи превосходства темнокожих.

Оставленный джипом след выглядел жутко - сбитые тела, разметанная по асфальту рождественская одежда, стаканы с кофе, музыкальные инструменты

Повторимся, это все лишь домыслы, пока не получившие подтверждения. Основные американские СМИ не публикуют ни имени задержанного, ни сведений о его мотивах. Только телеканал NBC News со ссылкой на анонимные источники в полиции сообщил, что, возможно, находившийся за рулем - человек с богатым криминальным прошлым, который пытался скрыться после драки с применением холодного оружия. В Белом доме заявили, что следят за развитием событий.

В мире США

Главное сегодня

ВОЗ рекомендовала использовать российскую тест-систему на COVID-19 в качестве эталона
Лавров: Нежелание Берлина и Парижа поддерживать Минские соглашения тревожит
В муниципалитетах Югры ввели обязательную самоизоляцию для непривитых
Мишустин: Единовременную выплату пенсионных средств можно оформить удаленно
В Махачкале умер пострадавший при взрыве газа в доме
Как Киев перечеркивает Минские соглашения
Где проходят границы суверенной Польши в Евросоюзе