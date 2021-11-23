ВОЗ: Беженцам в Беларуси оказывается вся необходимая помощь

Слова признательности правительству Беларуси выразил во вторник глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге во время встречи в парламенте страны с председателем Совета Республики Натальей Кочановой.

Посетив логистический центр в Гродненской области, где размещаются около двух тысяч мигрантов, представитель международной организации пояснил, что члены делегации смогли пообщаться абсолютно со всеми желающими, узнали об их потребностях и передали беженцам товары первой необходимости.

ВОЗ планирует и "дальше оказывать всемерную помощь по запросу Министерства здравоохранения Беларуси", - заверил Клюге. По его словам, в самое ближайшее время в лагерь поставят диагностические наборы для проведения экспресс-тестирования на COVID-19. Кроме этого, представитель ВОЗ предложил "ужесточить исполнение мер эпидконтроля и решать вопросы обеспечения психологического благополучия".

Помимо лагеря мигрантов делегация посетила в Гродно и ряд медицинских объектов: перинатальный центр, педиатрическую клинику, больницу скорой помощи, признав, что в РБ очень прочная система здравоохранения. Клюге пообщался с врачами, своими глазами увидел, что мигрантам и их детям оказывается помощь в амбулаторных и стационарных условиях.

Поэтому, заявил он, роль ВОЗ в настоящее время заключается в том, чтобы обеспечить обмен ноу-хау и передовыми подходами. "Мы также будем помогать привлекать внешние финансовые и материальные ресурсы", - подтвердил чиновник.

Глава Европейского бюро ВОЗ искренне поблагодарил всех социальных работников, медсестер, врачей и Красный Крест Беларуси за огромную работу. "Они высокие профессионалы. Низкий поклон им за это", - констатировал Ханс Клюге.