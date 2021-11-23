Врач Юлия Пигарева перечислила правильные продукты для похудения

Заведующая отделением клинической диетологии больницы имени Виноградова, кандидат медицинских наук Юлия Пигарева рассказала, какие продукты помогают худеть, а какие бесполезны в этом плане.

Тем, кто желает сбросить вес, необходимо включить в свой рацион жирную морскую рыбу, оливковое масло и авокадо. Вечером на столе не должно быть медленных углеводов. Они дают организму энергию, а перед сном наша активность снижена, поэтому все лишнее откладывается "на потом".

"Прием пищи должен включать в себя сложные углеводы (крупы и бобовые), правильные жиры (растительное масло, авокадо, орехи), белок (мясо, рыба, морепродукты) и клетчатку (овощи)", - подчеркнула Пигарева.

Она также раскритиковала диетологов, которые советуют худеющим пить кофе, зеленый чай, а вместо сладостей есть ананасы. "На самом деле доказанной эффективности у них нет. В ананасе фермент бромелайн, который, возможно, улучшает процесс жиросжигания, но содержится он в максимальном количестве в стебле фрукты. В съедобной мякоти его намного меньше", - цитирует врача агентство "Прайм".