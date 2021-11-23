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Вышел русский трейлер фильма по "Рэю Доновану"

Новости
    23.11.2021, 11:10
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube вышел дублированный трейлер "Рэй Донован: Фильм" (Ray Donovan). Премьера запланирована на 15 января 2022 года.

Сериал шел на канале Showtime. Криминальная семейная сага с Ливом Шрайбером в главной роли голливудского "решалы" выходила в течение семи сезонов с неизменно высокими рейтингами и была закрыта в прошлом году.

К сожалению, финал остался открытым, и фильм должен всё же свести вместе все сюжетные линии противостояния главного героя с семьей Салливан. Кроме того, судя по ролику, одной из центральных линий сюжета станут отношения Рэя с отцом.

Режиссер и автор сценария - Дэвид Холландер ("Защитник").

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