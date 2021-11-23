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Вышел трейлер мини-сериала "Изобретая Анну"

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    23.11.2021, 11:18
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ Netflix Russia Фото: youtube.com/ Netflix Russia
Фото: youtube.com/ Netflix Russia

На YouTube-канале Netflix Russia вышел трейлер с русскими субтитрами мини-сериала "Изобретая Анну" (Inventing Anna). Премьера - 11 февраля 2022 года

Сюжет сосредоточен на реальной истории: широко известная в узких кругах Анна Делви (на самом деле Анна Сорокина, уроженка г. Домодедово) под личиной богатой наследницы немецкой семьи обманом становится своей в высшем обществе Нью-Йорка. Девушка умудрялась жить в дорогих отелях, носить брендовую одежду и все с помощью поддельных чеков и обаяния, которому поддавались не только друзья, но и бизнесмены, финансисты. Она смогла убедить свое небедное окружение, что после 25-летия получит доступ к фонду семьи с 60 миллионами евро, и друзья часто платили по ее счетам.

Девушку признали виновной в незаконном получении услуг и хищении 200 тысяч долларов, она была условно-досрочно освобождена в феврале 2021 года. Стриминговый сервис Netflix выплатил ей гонорар в 300 тысяч долларов, основная часть которого ушла на выплаты потерпевшим от ее действий.

К созданию сериала приложила руку Шонда Раймс ("Бриджертоны"), в ролях Джулия Гарнер, Анна Кламски, Лаверн Кокс, Кэти Лоус, Алексис Флойд

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