У сериала "Бриджертоны" будет восемь сезонов

Продюсер сериала "Бриджертоны" Шонда Раймс рассказала, на сколько сезонов планируется растянуть шоу, которое с таким успехом стартовало на Netflix в конце прошлого года.

В интервью изданию Variety создательница заявила, что сериал не закончится, пока не раскроет сюжетные линии каждого Бриджертона.

"Мы задумывали, что каждый сезон будем рассказывать разные романтические истории разных персонажей. У Бриджертонов восемь братьев и сестер, и, насколько я понимаю, у Бриджертонов восемь сезонов", - заявила Раймс.

Первый сезон американского сериала повествовал о похождениях старшей дочери семейства - Дафны Бриджертон. Действие разворачивается в декорациях Англии начала 19 века, но при этом зрителям показывается альтернативная история, где есть расовое равноправие и прочие актуальные для современности вопросы. На "рынке невест" Дафна пытается не ударить в грязь лицом, но ей мешает загадочная сплетница - леди Уислдаун, которая выпускает бульварную газету, где собирает все последние слухи о местной знати. Рядом с героиней присутствует, конечно, загадочный и неприступный красавец герцог Гастингс (Реже-Жан Пейдж). Истории других детей семейства также были косвенно затронуты в первом сезоне.

В своем интервью Шонда Раймс также затронула тему возвращения в сюжет будущих сезонов герцога в исполнении Реже Пейджа, который так сильно полюбился фанатам. Она заявила, что после бурной реакции поклонников даже попросила актера вернуться в сериал. На это Пейдж заявил, что подписывался на съемку закрытой сюжетной линии. "И я не виню его в этом", - отметила продюсер.

"Бриджертоны" были запущены на стриминговом сервисе в декабре 2020 года и за месяц стали самым популярным сериалом в истории компании. Рекорд был побит только в октябре 2021 года, когда зрители стали массово смотреть корейскую дораму "Игра в кальмара".

2 сезон "Бриджертонов" должен выйти в 2022 году.