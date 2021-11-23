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23.11.2021 11:59
Рубрика: Общество

Белый генерал и красный военспец Яков Слащёв-Крымский

Ровно сто лет назад, в ноябре 1921 года, в Советскую Россию с группой единомышленников вернулся знаменитый белый генерал Яков Слащев-Крымский (1885-1929), вскоре поступивший на службу в Красную армию. По совпадению, в ноябре 2021 года в Москве вышла подготовленная А.В. Ганиным первая научная биография Слащева "Белый генерал и красный военспец Яков Слащев-Крымский" (М.: Фонд "Русские Витязи", 2021. 256 с.: ил.).
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Автором книги является известный исследователь истории Гражданской войны в России, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН, редактор журнала "Родина" Андрей Владиславович Ганин. Истории командного состава Красной и белых армий посвящены и другие его книги ("Измена командармов", "Русский офицерский корпус в годы Гражданской войны. Противостояние командных кадров. 1917-1922 гг.", "Повседневная жизнь генштабистов при Ленине и Троцком").

Слащев был гвардейским офицером, выпускником Императорской Николаевской военной академии, героем Первой мировой войны, талантливым военачальником. В годы Гражданской войны командовал бригадой, дивизией и корпусом, с которыми действовал на Северном Кавказе, в Крыму и на Украине. Стал генералом в 33 года. Наибольшую известность он приобрел как руководитель обороны Крыма от красных в начале 1920 г. Успешная оборона полуострова позволила белым удержаться в Европейской России до ноября 1920 г., что на несколько месяцев продлило Гражданскую войну на Юге страны. Последующий конфликт с генералом П.Н. Врангелем и увольнение по суду чести из Русской армии обусловили возвращение Слащева из эмиграции в Советскую Россию.
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В книге проанализирован служебный опыт и жизненные стратегии Слащева как во время службы в старой армии, так и в период Гражданской войны, когда он сотрудничал как с красными, так и с белыми, реконструированы наиболее вероятные мотивы его возвращения в Россию, исследована деятельность в Советской России и СССР. В качестве приложений публикуются документальные материалы, проливающие свет на различные аспекты биографии героя книги.

В основе новой книги документы семнадцати архивов пяти стран. Издание предназначено для всех интересующихся историей России эпохи революционного перелома.

Общество История "Родина" Новости

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