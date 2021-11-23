У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

WhatsApp добавил функцию, которую обязательно стоит использовать

Текст:   Антон Благовещенский
23.11.2021,  
15:07
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В новой версии WhatsApp для Android появилась функция мгновенного звонка. С ее помощью пользователи могут максимально безопасно проходить авторизацию при первой или повторной установке приложения.

Мгновенные звонки - или флеш-звонки - позволяют проверять номер телефона с помощью автоматического входящего звонка вместо отправки SMS-сообщения с кодом, пишет Gizmochina. Как утверждают в WhatsApp, такой способ входа гораздо безопаснее, поскольку весь процесс авторизации происходит внутри приложения (SMS с кодом могут перехватить злоумышленники).

В Россию пришел один из мощнейших смартфонов в мире. Цена

Кроме того, в новой версии WhatsApp, которая сейчас проходит тестирование, появилась возможность отправлять жалобы на конкретные сообщения. Пожаловаться на неподобающий контент или заблокировать отправителя можно с помощью длинного нажатия на сообщение.