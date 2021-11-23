WhatsApp добавил функцию, которую обязательно стоит использовать

В новой версии WhatsApp для Android появилась функция мгновенного звонка. С ее помощью пользователи могут максимально безопасно проходить авторизацию при первой или повторной установке приложения.

Мгновенные звонки - или флеш-звонки - позволяют проверять номер телефона с помощью автоматического входящего звонка вместо отправки SMS-сообщения с кодом, пишет Gizmochina. Как утверждают в WhatsApp, такой способ входа гораздо безопаснее, поскольку весь процесс авторизации происходит внутри приложения (SMS с кодом могут перехватить злоумышленники).

Кроме того, в новой версии WhatsApp, которая сейчас проходит тестирование, появилась возможность отправлять жалобы на конкретные сообщения. Пожаловаться на неподобающий контент или заблокировать отправителя можно с помощью длинного нажатия на сообщение.