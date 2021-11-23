За что работодатели могут штрафовать сотрудников

Почти 40% россиян сталкивались с денежными взысканиями на работе, следует из опроса сервиса "Работа.ру". Большинство сотрудников штрафовали на небольшую сумму - 63% респондентов лишились до тысячи рублей. Каждый пятый лишился 1-3 тыс. руб., каждый десятый - 3-5 тыс. Лишь 8% опрошенных были оштрафованы на сумму более 5 тыс. руб.

Среди причин штрафа - ненадлежащее выполнение должностных обязанностей (42%), опоздания на работу (38%), нарушения техники безопасности (26%), недостача (20%), ненадлежащее общение с клиентами (14%) и несоответствие дресс-коду (9%). Вроде все понятно, но есть нюансы.

В России из оклада - постоянная часть зарплаты - нельзя производить удержания, работодатель может только снизить размер премии. В Трудовом кодексе понятия "штраф" не существует.

"Из оклада сотрудников могут взыскиваться суммы только по решению суда, например, алименты, возмещение ущерба или определенные законом административные штрафы", - говорит доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" Людмила Иванова-Швец.

Все, что связано с нарушением трудовой дисциплины, невыполнением или недобросовестным выполнением должностных обязанностей, можно наказывать только такими взысканиями, как замечание, выговор. "Крайняя мера - увольнение. А уж если работодатель хочет наказать работника "рублем", то только снижением переменной части заработной платы - премии", - пояснила эксперт.

По мнению директора Центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли минэкономразвития, руководителя образовательной программы для управленческих кадров "Лидеры производительности" Екатерины Гришиной, штрафы оправданы на сложных и опасных производствах, где ошибка одного сотрудника может стоить десятков, а может быть, и сотен жизней. В этом случае санкции будут являться одним из главных инструментов для выстраивания рабочей дисциплины.

За рубежом "наказания рублем" гораздо популярнее. Например, в Японии, могут оштрафовать за уход с работы раньше положенного времени. В марте этого года семь сотрудников городского управления Фунабаси были наказаны за то, что уходили с работы на 2 минуты раньше положенного. Причина жизненна, и оттого более невероятным кажется штраф - сотрудники уходили не в положенные 17.15 с работы, а в 17.13, чтобы успеть на автобус, который уходит в 17.17, ведь следующий автобус был только через полчаса. За нарушение сотрудникам в течение трех месяцев платили пониженную зарплату - это посчиталось компенсацией за накопленный незарегистрированный отпуск работников.

Штрафы могут быть оправданы на сложных и опасных производствах, где ошибка одного сотрудника может стоить десятков, а может быть, и сотен жизней

Нарушение личного пространства - еще одна причина для денежного наказания. Сотрудникам компаний не следует отвлекать от работы своих коллег расспросами - это может быть расценено как вторжение в личную жизнь и послужить поводом для выговора от начальства. Пожаловаться руководителю могут также за неподобающее поведение, коим может стать исходящий от сотрудника резкий запах еды после обеда или, например, сильно пахнущие духи. Вызывающей может показаться привычка часто и громко зевать. Кроме того, японскому сотруднику необходимо уметь быстро выполнять работу - если вдруг решат, что он работает слишком медленно, ему начнут искать замену.

Лидером по числу причин для возможного наказания работника по праву можно назвать Германию. Как говорят сами немцы, все, что разрешено, прописано в договоре, остальное - запрещено. В первую очередь рискует получить штраф или даже быть уволенным непунктуальный сотрудник. Равно как и Япония, Германия является страной с монохромной деловой культурой, то есть руководствующейся принципом "время - деньги", поэтому систематические опоздания могут восприниматься как неуважение к деловому протоколу. Согласно одному из исследований, четверть компаний успела уволить как минимум одного сотрудника за несвоевременные появления на рабочем месте. При этом пробка или забастовка общественного транспорта, о которых известно заранее, не станут уважительной причиной - работник обязан выехать раньше, чтобы успеть в офис вовремя, считают немецкие работодатели.

Другим поводом оштрафовать сотрудника могут стать перекуры в рабочее время. По немецкому трудовому законодательству работник имеет право на перерывы, однако их продолжительность и частоту устанавливает начальство. Во многих компаниях сотрудникам разрешают выходить на перекур, фиксируя при этом каждую минуту такого отдыха с соответствующими вычетами из зарплаты.

Впрочем, поводом для наказания могут стать и вполне себе безобидные на первый взгляд действия. Получить выговор сотрудник может, если регулярно перекусывает за компьютером и раздражает коллег запахом еды. Сначала ему делают предупреждение, и, если работник его неоднократно игнорирует, работодатель может его оштрафовать или уволить. Кстати, штраф выпишут и в случае повреждения служебного оборудования, например, клавиатуры пролитым кофе.

Допустимость личных звонков прописывается в корпоративном кодексе. Впрочем, короткий звонок особых вопросов не вызовет. В случае, если сотрудник любит повисеть на телефоне, да еще и служебном, недорабатывая при этом свое рабочее время, он рискует быть уволенным или в лучшем случае получить штраф. Это же касается и использования служебного принтера или ксерокса в личных целях.

Впрочем, не только работникам может грозить штраф, но и работодателям. В Португалии в ноябре этого года был принят закон, который запрещает работодателям в нерабочее время писать сообщения или звонить сотрудникам. Правда, поправки в законодательство пока касаются только тех компаний, где работает более 10 человек. За нарушение закона может быть наложен серьезный штраф.

А вот в Бразилии в копеечку работодателю может встать увольнение сотрудника. В стране действуют строгие правила касательно выплат уходящему сотруднику.