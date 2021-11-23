Зачем Вашингтон собирается накачивать Украину вертолетами и "Стингерами"

Администрация президента США Джозефа Байдена рассматривает возможность отправки на Украину военных советников, а также может существенно расширить список поставляемых туда вооружений и экипировки. По данным телеканала CNN, ссылающегося на анонимные источники, знакомые с ходом дискуссий в Белом доме и профильных ведомствах, речь о новой партии противотанковых ракет "Джавелин", а также минометах. Более того, в список поставляемых для ВСУ вооружений могут включить переносные средства ПВО "Стингер" (интересно, против кого, ведь авиации у ополченцев Донбасса нет). Наконец, Пентагон настаивает на том, чтобы Украине передали вертолеты Ми-17 - США изначально закупали их для передачи властям Афганистана, но после прихода к власти движения "Талибан" (запрещено в РФ) участь этих машин подвисла.

Американцы закупили у России 21 такой вертолет Ми-17 для Афганистана. После ухода из Афганистана американцы часть этих машин вывезли назад в США и теперь хотят передать их Киеву. Фото: AP

При этом, как утверждает телеканал, в администрации есть и чиновники с более осторожными взглядами, считающие, что Россия восприняла бы передачу таких вооружений Украине как "существенную эскалацию".

Такого рода утечки от анонимных источников в прессу - это, конечно, не случайность, а прием, используемый для зондирования реакции на то или иное готовящееся решение Вашингтона. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки официально ничего конкретного подтверждать не стала.

Вбросу предшествовала мощная информационная подготовка - уже несколько недель американские чиновники и публично, и на переговорах с союзниками из Европы били тревогу по поводу якобы повышенной концентрации российских войск у границы с Украиной и растущей вероятности "вторжения". Причем с целью то ли захвата части территории, то ли даже смены власти на Украине.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать", указав, что это "Украина планирует агрессивные действия против Донбасса, ЛНР и ДНР". К слову, даже источники CNN признают, что никаких очевидных подтверждений грядущей "агрессии" нет.

Тем не менее нагнетание из Вашингтона продолжается. Этим США параллельно и оправдывают уже растущую военную поддержку Киеву. С 2014 года американцы закачали в ВСУ более 2,5 миллиарда долларов. Буквально пару месяцев назад глава Пентагона Ллойд Остин приезжал в Киев и объявил об очередном пакете военной помощи на сумму около 60 миллионов, включая новую партию Javelin. А вскоре ожидается визит в Вашингтон нового министра обороны Украины.

С 2014 года Вашингтон вложил в поддержку ВСУ около 2,5 миллиардов долларов и продолжает накачивать Киев оружием

А что Европа? Как пишет The Wall Street Journal, часть стран Старого Света не поверили в домыслы США о "российской агрессии". Но, хотя ключевые европейские игроки никогда не поддерживали идею закачивания вооружений в ВСУ, они, судя по молчанию, пока готовы стерпеть очередную провокацию, грозящую разжечь "горячую точку" у них под боком.

Все это звучит крайне тревожно и выглядит так, будто США то ли собираются сделать из Украины второй Афганистан, то ли вообще хотят войны с Россией. Но в сухом остатке никто из принимающих решения лиц в Вашингтоне не отрицает ту реальность, что США не заинтересованы ради Украины втягиваться в вооруженный конфликт, тем более предполагающий возможность столкновения с Россией. События 2008 года в Грузии - наглядное тому подтверждение, а с тех пор "ястребиных" настроений в Вашингтоне поубавилось. Не для того Байден обещал положить конец "бесконечным войнам" и вывел войска из Афганистана, чтобы через пару месяцев втянуться в конфликт в Донбассе.

Так почему же администрация Джозефа Байдена идет на эскалацию?

Во-первых, не стоит забывать, что нынешний президент США любит играть в "крутого ковбоя", даже если при этом может выстрелить себе же в ногу, что не раз бывало. Байден еще в 2015-2016 годах, будучи вице-президентом Барака Обамы, не скрывал, что считает необходимым вооружать Украину.

Во-вторых, не стоит забывать и о том, что Украина для США - прежде всего инструмент давления на Россию. Пускай реальность иногда диктует другие внешнеполитические приоритеты, людей, глубоко увлеченных российским направлением вокруг Байдена хватает - это и госсекретарь Энтони Блинкен, и его заместитель Виктория Нуланд. В окружении Байдена, очевидно, уверены, что смогут контролировать то, как Киев воспользуется растущей поддержкой. Ведь когда Байден высказывался за поставки оружия на Украину, он выражал уверенность в его сдерживающем эффекте, а не в том, что Киев сумеет этим оружием вернуть Донбасс.

В-третьих, хотя масштабный конфликт Вашингтону, может быть, и не нужен, и политическую, и экономическую выгоду из отдельных провокаций извлечь там смогут. Например, "ястребы" в Вашингтоне призывают к более активной роли США в Черном море.

Кроме того, Вашингтон пытается побороть разброд и шатание в рядах европейских союзников, сплотить их вокруг себя, восстановить былое лидерство. Чтобы ни происходило в Донбассе, США обвиняют в обострении конфликта Россию и используют это как предлог для ужесточения санкций, призывая к этому и Европу. Не случайно тот же CNN пишет, что одновременно и в администрации, и в конгрессе идут дискуссии по поводу новых санкций в том случае, если "российская агрессия" все же состоится.

Как всегда, нельзя забывать об интересах американского ВПК. Хоть США и заканчивают эпоху "бесконечных войн", предприятиям оборонки нужно куда-то сбывать свою продукцию. Кроме того, если НАТО когда-нибудь все же решит открыть двери для Киева, то в плане оснащения ВСУ по западным стандартам значительная работа уже будет проделана.

Значит ли это все, что нагнетание останется лишь на словах? Не стоит бесконечно рассчитывать на то, что растущие арсеналы американского оружия будут лежать на складах только лишь для устрашения. Как говорят в той же Америке, когда из инструментов лишь молоток, то все проблемы кажутся гвоздями. Развивая мысль: чем больше у украинских лидеров молотков, тем больше желания забивать гвозди.

Так, американское издание Military Times со ссылкой на минобороны Украины сообщило, что ВСУ уже применяли в Донбассе комплексы Javelin. А недавно украинские военные также применили полученный из Турции боевой беспилотник.

Наконец, не стоит переоценивать способность Вашингтона контролировать своих сателлитов. Не даром в политических и экспертных кругах все чаще звучат параллели с ситуацией в Грузии в 2008 году. История буквально кишит примерами того, как оружие, вливаемое Соединенными Штатами в зарубежные конфликты, оказывалось совсем не в тех руках, начинало стрелять и по мирным людям, а то и по американским солдатам.

Внутриполитическое положение Владимира Зеленского куда хуже, чем даже у Байдена, поэтому украинские элиты, окрыленные поддерживающей риторикой Вашингтона, вполне могут перейти к действиям. Об этом, кстати, предупреждают даже американские эксперты. Например, автор The National Interest Тед Карпентер недавно написал, что "дестабилизирующие" действия США и НАТО "заставляют Киев думать, что у него есть мощная поддержка Запада". А это "может лишить украинских лидеров благоразумия и подтолкнуть их к обреченной конфронтации".