Зачем Вашингтон собирается накачивать Украину вертолетами и "Стингерами"

При этом, как утверждает телеканал, в администрации есть и чиновники с более осторожными взглядами, считающие, что Россия восприняла бы передачу таких вооружений Украине как "существенную эскалацию".
Такого рода утечки от анонимных источников в прессу - это, конечно, не случайность, а прием, используемый для зондирования реакции на то или иное готовящееся решение Вашингтона. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки официально ничего конкретного подтверждать не стала.
Вбросу предшествовала мощная информационная подготовка - уже несколько недель американские чиновники и публично, и на переговорах с союзниками из Европы били тревогу по поводу якобы повышенной концентрации российских войск у границы с Украиной и растущей вероятности "вторжения". Причем с целью то ли захвата части территории, то ли даже смены власти на Украине.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать", указав, что это "Украина планирует агрессивные действия против Донбасса, ЛНР и ДНР". К слову, даже источники CNN признают, что никаких очевидных подтверждений грядущей "агрессии" нет.
Тем не менее нагнетание из Вашингтона продолжается. Этим США параллельно и оправдывают уже растущую военную поддержку Киеву. С 2014 года американцы закачали в ВСУ более 2,5 миллиарда долларов. Буквально пару месяцев назад глава Пентагона Ллойд Остин приезжал в Киев и объявил об очередном пакете военной помощи на сумму около 60 миллионов, включая новую партию Javelin. А вскоре ожидается визит в Вашингтон нового министра обороны Украины.
А что Европа? Как пишет The Wall Street Journal, часть стран Старого Света не поверили в домыслы США о "российской агрессии". Но, хотя ключевые европейские игроки никогда не поддерживали идею закачивания вооружений в ВСУ, они, судя по молчанию, пока готовы стерпеть очередную провокацию, грозящую разжечь "горячую точку" у них под боком.
Все это звучит крайне тревожно и выглядит так, будто США то ли собираются сделать из Украины второй Афганистан, то ли вообще хотят войны с Россией. Но в сухом остатке никто из принимающих решения лиц в Вашингтоне не отрицает ту реальность, что США не заинтересованы ради Украины втягиваться в вооруженный конфликт, тем более предполагающий возможность столкновения с Россией. События 2008 года в Грузии - наглядное тому подтверждение, а с тех пор "ястребиных" настроений в Вашингтоне поубавилось. Не для того Байден обещал положить конец "бесконечным войнам" и вывел войска из Афганистана, чтобы через пару месяцев втянуться в конфликт в Донбассе.
Так почему же администрация Джозефа Байдена идет на эскалацию?
Во-первых, не стоит забывать, что нынешний президент США любит играть в "крутого ковбоя", даже если при этом может выстрелить себе же в ногу, что не раз бывало. Байден еще в 2015-2016 годах, будучи вице-президентом Барака Обамы, не скрывал, что считает необходимым вооружать Украину.
Во-вторых, не стоит забывать и о том, что Украина для США - прежде всего инструмент давления на Россию. Пускай реальность иногда диктует другие внешнеполитические приоритеты, людей, глубоко увлеченных российским направлением вокруг Байдена хватает - это и госсекретарь Энтони Блинкен, и его заместитель Виктория Нуланд. В окружении Байдена, очевидно, уверены, что смогут контролировать то, как Киев воспользуется растущей поддержкой. Ведь когда Байден высказывался за поставки оружия на Украину, он выражал уверенность в его сдерживающем эффекте, а не в том, что Киев сумеет этим оружием вернуть Донбасс.
В-третьих, хотя масштабный конфликт Вашингтону, может быть, и не нужен, и политическую, и экономическую выгоду из отдельных провокаций извлечь там смогут. Например, "ястребы" в Вашингтоне призывают к более активной роли США в Черном море.
Кроме того, Вашингтон пытается побороть разброд и шатание в рядах европейских союзников, сплотить их вокруг себя, восстановить былое лидерство. Чтобы ни происходило в Донбассе, США обвиняют в обострении конфликта Россию и используют это как предлог для ужесточения санкций, призывая к этому и Европу. Не случайно тот же CNN пишет, что одновременно и в администрации, и в конгрессе идут дискуссии по поводу новых санкций в том случае, если "российская агрессия" все же состоится.
Как всегда, нельзя забывать об интересах американского ВПК. Хоть США и заканчивают эпоху "бесконечных войн", предприятиям оборонки нужно куда-то сбывать свою продукцию. Кроме того, если НАТО когда-нибудь все же решит открыть двери для Киева, то в плане оснащения ВСУ по западным стандартам значительная работа уже будет проделана.
Значит ли это все, что нагнетание останется лишь на словах? Не стоит бесконечно рассчитывать на то, что растущие арсеналы американского оружия будут лежать на складах только лишь для устрашения. Как говорят в той же Америке, когда из инструментов лишь молоток, то все проблемы кажутся гвоздями. Развивая мысль: чем больше у украинских лидеров молотков, тем больше желания забивать гвозди.
Так, американское издание Military Times со ссылкой на минобороны Украины сообщило, что ВСУ уже применяли в Донбассе комплексы Javelin. А недавно украинские военные также применили полученный из Турции боевой беспилотник.
Наконец, не стоит переоценивать способность Вашингтона контролировать своих сателлитов. Не даром в политических и экспертных кругах все чаще звучат параллели с ситуацией в Грузии в 2008 году. История буквально кишит примерами того, как оружие, вливаемое Соединенными Штатами в зарубежные конфликты, оказывалось совсем не в тех руках, начинало стрелять и по мирным людям, а то и по американским солдатам.
Внутриполитическое положение Владимира Зеленского куда хуже, чем даже у Байдена, поэтому украинские элиты, окрыленные поддерживающей риторикой Вашингтона, вполне могут перейти к действиям. Об этом, кстати, предупреждают даже американские эксперты. Например, автор The National Interest Тед Карпентер недавно написал, что "дестабилизирующие" действия США и НАТО "заставляют Киев думать, что у него есть мощная поддержка Запада". А это "может лишить украинских лидеров благоразумия и подтолкнуть их к обреченной конфронтации".
В чем опасность поставок оружия Украине
Леонков считает, что американцы прорабатывают несколько вариантов развития событий на Украине, включая силовое противостояние с Донецком и Луганском, в которое может быть втянута Россия.
Планируемые поставки вооружений и отправка на Украину военных советников могут быть тревожным сигналом того, что США, руками украинцев, готовятся к быстрому прорыву оборонительных линий ЛНР и ДНР и выходу к российским границам. Технически украинская армия превосходит Вооруженные силы Луганска и Донецка. "Получается ситуация, что если ЛДНР окажется без поддержки, то может получиться блицкриг с быстрым выходом к российским границам, это понимают все заинтересованные стороны", - считает эксперт.
По его словам, поставки на Украину вооружений и военной техники, которая ранее предназначалась для Афганистана, вполне укладываются в рамки этой концепции. "В 2013 году США закупили у РФ 21 вертолет Ми-17 для Вооруженных сил Афганистана. Часть этих машин была вывезена назад в США, после наступления талибов. Можно предположить, что сейчас в Америке находится более десяти таких вертолетов, с которыми Пентагон не знает, что делать. Вполне вероятен вариант, что они попытаются "втюхать" эти машины Украине в рамках выделения очередного кредита", - убежден эксперт.
По словам Леонкова, то же самое можно сказать и о поставках противотанковых комплексов "Джавелин" и зенитных комплексов "Стингер".
Понятно, что "Стингеры" будут бессильны в случае применения серьезной авиации, которая может поражать цели с высот, недосягаемых для этих ПЗРК. Но для украинских властей поставки таких вооружений - возможность показать электорату, что их поддерживает США. Эксперт отметил, что комплексы "Джавелин" могут стать серьезной проблемой для устаревшей техники, стоящей на вооружении Луганска и Донецка. "Сейчас от украинской стороны пошла информация о том, что эти комплексы применялись на линии противостояния. Это очень тревожный сигнал", - убежден Леонков.
По словам Леонкова, понятно, почему на Украину хотят отправить военных советников США. "Роль американских военных советников на Украине заключается в том, чтобы руководить действиями армии незалежной на местах. Это офицеры управления, которые в боевых действиях участвовать не будут. Их цель - координировать действия украинцев на местах, используя в том числе спутниковые разведывательные данные, которые будут предоставлять страны НАТО", - сказал эксперт.
По его словам, с примерами применения американских советников наши военные сталкивались в Сирии. Там офицеры США координировали и даже фактически руководили действиями международных террористических групп.
В свою очередь председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой считает, что Украина не дождется от Штатов ничего, кроме громких обещаний.
"США в очередной раз пытаются прикрыть свои планы по эскалации напряжения между нашей страной и Украиной обвинениями России в агрессивном поведении. Они как будто забыли, что именно их действия привели к тому, что Россия усилила охрану границ с Украиной. Но США нужна эта "зона высокого напряжения". Во-первых, для того, чтобы сделать Украину еще более слабой и зависимой от американских подачек. А во-вторых - чтобы отвлечь свой собственный народ от внутренних проблем, сфокусировав его внимание на "внешнем агрессоре"- России.
Я думаю, что США передаст какой-то минимум оружия Украине, но вряд ли это будет что-то серьезное. Штаты не доверяют Зеленскому, который, кажется, искренне верит, что Россия - корень всех бед его страны, и надеется, что США все же помогут ему развязать "маленькую победоносную войну". Но Штатам не нужна война, им нужны политические игры и власть над марионетками. Поэтому Украина, как обычно, получит множество громких обещаний и объедки с "барского стола", - считает Липовой.