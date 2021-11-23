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23.11.2021 12:01
Рубрика: Общество

Запущен проект "Видеоархив воспоминаний ветеранов Второй мировой войны"

Текст: Владимир Емельяненко

Лидер всероссийского движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова объявила о создании международного видеоархива воспоминаний ветеранов Второй мировой войны.

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"Фронтовиков, к сожалению, становится меньше с каждым годом, а попыток фальсифицировать историю - все больше, поэтому мы объявляем о создании международного "Видеоархива воспоминаний ветеранов Второй мировой войны", - сказала Ольга Амельченкова. - В архивах "Волонтеров Победы" сегодня хранятся более 10 000 видеовоспоминаний, созданных в разные годы".

Амельченкова сообщила, что присланные видеоматериалы будут храниться в электронном архиве движения "Волонтеров Победы". Материалы будут включать анкету ветерана, согласие на использование изображения, а также на обработку персональных данных. Видео будет размещено на специальном сайте, который сейчас готовится к запуску. Видеоматериалы можно присылать на почту - zabotaoveteranah@yandex.ru.

По словам Амельченковой, создание видеоархива воспоминаний ветеранов Второй мировой войны - это один из способов борьбы с переписыванием истории, с настойчивым стиранием из памяти подвигов предков. Кроме того, заметила общественный деятель, крайне важно успеть сохранить историю из первых уст.

"Победа будет за нами, потому что правда на нашей стороне", - заявила Ольга Амельченкова.

Общество История Вторая мировая война

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