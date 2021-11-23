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23.11.2021 11:22
Рубрика: Экономика

Запуск новых торговых центров может превысить допандемийные показатели

Текст: Марина Трубилина

По итогам 2021 года объем новых торговых центров в России может вернуться к допандемийным показателям. Такие прогнозы дают эксперты Knight Frank.

Фото: Александр Корольков/РГ
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За год в России (исключая Москву) было запущено 16 новых торговых объектов с арендопригодной площадью около 487 тысяч кв. м. Появились крупные ТЦ в Перми, Нижнекамске, Екатеринбурге и других городах. Суммарный объем нового предложения в конце года может составить 644,8 тысяч кв м, что на 88% выше, чем в прошлом году и на 1%, чем в 2019 году. Девелоперская активность постепенно уходит в региональные города областного значения и города с населением менее 1 млн человек.

В 2022 году суммарный объем нового ввода торговой недвижимости может достичь 869,9 тысячи кв.м торговых площадей. Увеличивается роль ТЦ как места проведения досуга и встреч, растет доля социальных, культурно-образовательных, спортивных и оздоровительных функций в составе ТЦ.

Позитивные тенденции - открытие новых объектов торговой недвижимости, выход новых брендов, быстрый возврат людей в ТЦ после снятия ограничений, отмечает региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева. Это позволяет надеяться, что как только ситуация с пандемией будет взята под контроль, рынок торговой недвижимости сможет восстановиться в течение года, считает она.

Экономика Недвижимость Инфраструктура

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