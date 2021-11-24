Абрамченко объяснила причины введения пошлины на экспорт бруса

Экспортная пошлина на брус не позволит вывозить необработанную "круглую" древесину под видом пиломатериалов, сообщила "РГ" вице-премьер Виктория Абрамченко. Ее величина будет, по сути, заградительной, пояснила вице-премьер.

Экспорт "круглого" необработанного леса хвойных и ценных пород деревьев запрещен в России с 1 января 2022 года. Вместо него правительство предлагает поставлять пиломатериалы высокой степени переработки и готовые изделия. Для создания и модернизации производственной базы были выделены меры поддержки предпринимателей. По данным Минпромторга только в Дальневосточном федеральном округе это позволило увеличить выпуск шпона на 33%, пеллет - на 57%, целлюлозы - на 9% и мебели - на 10%. Экспорт этих изделий тоже вырос, добавила Абрамченко.

"Для России круглый, необработанный лес - больше не товар, - подчеркнула вице-премьер. - Правительство решает задачу по ликвидации "слепых" зон, чтобы после 1 января 2022 года не было экспорта круглого леса под видом якобы обработанных материалов. Для этого была введена дифференциация лесоматериалов по влажности и степени обработки при экспорте. Также планируем введение с 1 января 2022 года заградительных экспортных таможенных пошлин на брус из хвойных и ценных лиственных пород, который вывозится под видом обработанного леса".

По мнению Виктории Абрамченко, эти меры позволят сохранить ценные лесные ресурсы для страны и организовать эффективную работу лесопромышленного комплекса, увеличить число рабочих мест и наладить выпуск продуктов с высокой добавленной стоимостью.