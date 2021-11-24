Американцев поразили фото советского солдата Кобытева до и после войны

"Это называется взгляд на тысячу ярдов (несфокусированный взгляд у солдат, перенесших боевую психическую травму - прим. "РГ")… Также говорят, что не только военные, но и гражданские лица, которым приходилось работать на фермах, мельницах, чтобы снабжать военных, тоже развили его", - подписал пользователь с ником CarOk6553.

"Перемена в глазах просто пугающая", - прокомментировал BuckFuddy82.

"Этот человек видел худшее, что есть в мире, ведь он пережил четыре года на Восточном фронте", - написал пользователь Meme-Man-Dan.

Многие комментаторы вспомнили фильм "Иди и смотри", отметив, что там запечатлен подобный "эффект".

Евгений Кобытев родился на Алтае. После окончания Киевского художественного института в 1941 году он отправился на фронт добровольцем. Впоследствии попал в концлагерь "Хорольская яма", из которого он смог сбежать только в 1943 году. Снова вступив в армию, он продолжил службу и встретил конец войны в Дрездене.