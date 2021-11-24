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24.11.2021 07:18
Рубрика: В мире

Apple подала в суд на израильскую компанию

Текст: Максим Макарычев
Корпорация Apple подала в суд на NSO Group, израильскую шпионскую компанию, которая недавно была внесена администрацией Джо Байдена в черный список за действия, "противоречащие интересам внешней политики и национальной безопасности США".
Фото: AFP/MIGUEL MEDINA Фото: AFP/MIGUEL MEDINA
Фото: AFP/MIGUEL MEDINA

Этот шаг знаменует собой резкий поворот для технологического гиганта, который ранее преуменьшал угрозу, исходящую от шпионского программного обеспечения (ПО), и подчеркивает растущую обеспокоенность и разочарование технологических компаний по поводу распространения атак на своих клиентов. В своей жалобе Apple заявила, что фирменное шпионское ПО NSO под названием Pegasus использовалось для "атаки небольшого числа пользователей Apple во всем мире с помощью вредоносного и шпионского ПО".

Фото: iStock
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Проект Pegasus, как показало расследование деятельности NSO, проводимое Guardian и другими СМИ и координируемое французской медиагруппой Forbidden Stories, задокументировал десятки примеров, в которых шпионское ПО NSO использовалось для атак на пользователей iPhone. В некоторых случаях уязвимость в функции iMessage компании, через которую мог проникнуть Pegasus, использовалась против журналистов, правозащитников и других членов гражданского общества.

"В Apple мы всегда работаем, чтобы защитить наших пользователей даже от самых сложных кибератак. Шаги, которые мы предпринимаем сегодня, станут четким сигналом: в свободном обществе неприемлемо использовать мощное шпионское ПО, спонсируемое государством, против тех, кто стремится сделать мир лучше", - сказал Иван Крстич, руководитель службы безопасности Apple. В иске Apple также содержится требование о возмещении ущерба от NSO за предполагаемые "грубые нарушения федеральных законов и законов штата США, возникшие в результате его попыток атаковать Apple и ее пользователей".

Как отмечают аналитики, предстоящий судебный процесс имеет большое значение из-за доминирования Apple в мировой технологической индустрии. Это также важно, потому что компания решила нацеливаться на производителя шпионского ПО - NSO, а не на ее заказчиков - государственных клиентов компании.

Представитель NSO Group в свою очередь заявил, что тысячи жизней во всем мире были спасены благодаря технологиям NSO Group, которые используются ее клиентами. В прошлом израильская компания продавала свое программное обеспечение для наблюдения Саудовской Аравии, Мексике, Объединенным Арабским Эмиратам и другим странам. Компания последовательно защищала свои действия, утверждая, что ее инструменты наблюдения предназначены для использования ее клиентами при расследовании серьезных преступлений и актов терроризма.

Apple - не первая технологическая компания США, выступившая с иском против NSO. В 2019 году WhatsApp подал на израильскую компанию в суд после того, как было установлено, что через приложение для обмена сообщениями Pegasus использовался для кибератак на 1400 его пользователей, в том числе около 100 человек, которые были дипломатами, правительственными чиновниками, журналистами и активистами. Многие другие технологические компании выразили поддержку WhatsApp в юридических спорах, включая Microsoft, Google и Cisco.

Новость стала последней в череде негативных событий для израильской компании. Во вторник агентство Moody's Investors Service объявило, что NSO сталкивается с растущим риском дефолта по долгу на сумму около 500 миллионов долларов после решения администрации Байдена внести компанию в черный список. Агентство кредитных рейтингов снизило рейтинг компании на две ступени до Caa2, что на восемь ступеней ниже инвестиционного уровня.

В мире США Компании Информационные технологии Apple

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