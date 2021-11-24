Байден отправился на каникулы на курорт в Массачусетсе

Президент США Джо Байден отправился на пять дней в Массачусетс на мини-каникулы. Об этом сообщил Белый дом.

По данным журналистов президентского пула, американский лидер уже прибыл на фешенебельный курортный остров Нантакет. Согласно расписанию американского лидера, до воскресенья у него не запланировано публичных мероприятий, передает РИА Новости.

На пресс-брифинге Белого дома у пресс-секретаря президента Джен Псаки уже поинтересовались, как Байден собирается объяснить свой отпуск "среди миллиардеров" в то время, когда инфляция привела к значительному подорожанию традиционного стола на День благодарения.

В ответ Псаки заявила, что сейчас время, чтобы отставить политику в сторону, провести время с близкими и "поговорить о том, за что мы благодарны". При этом она отметила: где бы президент ни был, он будет работать. "Американцев можно заверить, что он продолжит добиваться того, чтобы снизить цену, которую они платят (за товары)", - добавила Псаки.