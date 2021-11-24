Новости

В Сирии две мирных жителей погибли в результате израильского авиаудара 04:44
На Камчатке снимут ограничения в районах с 80% привитого населения 04:35
Байден отправился на каникулы на курорт в Массачусетсе 04:20
Вильфанд предупредил о резких перепадах температур в ряде регионов РФ 04:05
В Хабаровске задержали пособника террористов 04:02
Камчатским кафе разрешили работать ночью 03:31
Вирусолог Чепурнов: Пик заболеваемости коронавирусом пройден 03:26
В США протаранившему рождественский парад водителю грозит пожизненный срок 03:17
Шри-Ланка открыла выставку книг и предметов культуры в Москве 03:01
В ФРГ партия "Зеленые" назвала неприемлемыми санкции США против "СП-2" 02:52
Байден: Распечатывание нефти из резервов снизит стоимость бензина в США 02:05
ВОЗ сообщила о росте в мире заболеваемости COVID-19 и смертности 01:25
Гинцбург: Темпы вакцинации нужно увеличить в 4-5 раз 00:55
Киевское "Динамо" проиграло "Баварии" в Лиге чемпионов 00:13
Протестующие в Стамбуле призвали к отставке правительства из-за обвала лиры 23.11.2021
США продолжат вводить санкции против газопровода "Северный поток - 2" 23.11.2021
В возрасте 124 лет скончался самый старый человек на планете 23.11.2021
Большая часть выпусков облигаций "Роснано" выросла в цене 23.11.2021
Дзюба выйдет в стартовом составе "Зенита" в Лиге чемпионов с "Мальме" 23.11.2021
Французы раскритиковали премьера Жана Кастекса за нарушение карантинных мер 23.11.2021
Путин внес на ратификацию соглашение о создании объединенной системы ПВО с Таджикистаном 23.11.2021
Диетологи назвали четыре блюда на завтрак для желающих похудеть 23.11.2021
Минобороны Армении и Азербайджана предотвратят конфликты с помощью прямой связи 23.11.2021
Готовивший нападение в Казани подросток помещен в психиатрический стационар 23.11.2021
Столичный метрополитен расторг контракт на поставку 90 трамваев 23.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
24.11.2021 04:20
Рубрика: В мире

Байден отправился на каникулы на курорт в Массачусетсе

Фото: AFP/MANDEL NGAN Фото: AFP/MANDEL NGAN
Фото: AFP/MANDEL NGAN

Президент США Джо Байден отправился на пять дней в Массачусетс на мини-каникулы. Об этом сообщил Белый дом.

Фото: Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
В Белом доме подтвердили планы Байдена баллотироваться на второй срок

По данным журналистов президентского пула, американский лидер уже прибыл на фешенебельный курортный остров Нантакет. Согласно расписанию американского лидера, до воскресенья у него не запланировано публичных мероприятий, передает РИА Новости.

На пресс-брифинге Белого дома у пресс-секретаря президента Джен Псаки уже поинтересовались, как Байден собирается объяснить свой отпуск "среди миллиардеров" в то время, когда инфляция привела к значительному подорожанию традиционного стола на День благодарения.

В ответ Псаки заявила, что сейчас время, чтобы отставить политику в сторону, провести время с близкими и "поговорить о том, за что мы благодарны". При этом она отметила: где бы президент ни был, он будет работать. "Американцев можно заверить, что он продолжит добиваться того, чтобы снизить цену, которую они платят (за товары)", - добавила Псаки.

В мире США

Главное сегодня

Шойгу: Бомбардировщики ВВС США отрабатывали нанесение ядерного удара по РФ
В ФРГ партия "Зеленые" назвала неприемлемыми санкции США против "СП-2"
Путин оценит уровень зарплат бюджетников
Бастрыкин призвал возродить советское образование
Молдавия обещает вовремя рассчитаться за российский газ
Как Киев перечеркивает Минские соглашения
Где проходят границы суверенной Польши в Евросоюзе