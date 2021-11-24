Белорусские и российские ученые обсудили проблемы книжной культуры

В Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России прошел XIV Белорусско-российский научный семинар-конференция "Современные проблемы книжной культуры: основные тенденции и перспективы развития", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН Беларуси.

В работе семинара-конференции принимали участие ученые и ведущие специалисты из академий наук, высших учебных заведений, музеев, архивов, библиотек Азербайджана, Беларуси, России, Франции, Чехии.

Обсужден широкий круг вопросов, связанных с развитием книжной культуры, традициями письменности, текстовой коммуникацией, историей книжных и рукописных собраний, бытованием редких изданий. Среди основных предложенных докладчиками вопросов: междисциплинарный дискурс науки о книге, гипертекстуальность как типологическое свойство книги, симбиоз книжной и электронной культур, социокультурные последствия трансформации книжной культуры, книжные собрания в историко-культурном аспекте. Ученые также обсудили влияние глобализации и мультикультурализма на различные аспекты развития книжной культуры и библиотечно-информационной деятельности, рассмотрели книжную культуру как фактор формирования исторической памяти...