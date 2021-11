"Большой мюзикл" набирает высоту

Проект "Большой мюзикл" на канале "Культура" - праздник великолепной музыки, молодого драйва и ярких талантов. Независимо от того, кто из участников по ходу состязания из него выбыл, - с каждым жаль расставаться, и каждый уже победил.

По форме это продолжение популярных конкурсов "Большая опера" и "Большой балет". С той разницей, что в силу бравурности жанра этот проект, по идее, адресован еще более широкой демократической аудитории. Чем он выгодно отличается от предыдущих, более "академических" - это доброжелательностью звездного жюри. За судьями наблюдать не менее интересно, чем за конкурсантами. За непосредственностью их реакций на энергетику номера, за тревожно настороженным выражением лиц на опасных поворотах, за нескрываемым сопереживанием с экзаменуемыми. Уникальный случай: рефери признают конкурсантов не салагами, азам не обученными, а мастерами, полноправными коллегами по нелегкому жанру; жюри и сцену объединяют знание общих проблем музыкальных искусств, заинтересованность в их развитии и пылкая любовь к этой музыке. Здесь не было и тени обидно высокомерного менторства, которое обычно позволяют себе "мэтры" - члены жюри оперного и особенно балетного конкурсов. Поэтому мои первые и главные аплодисменты - судьям. Их состав, к сожалению, постоянно менялся - это ставило разные выпуски в зависимость от очень разных критериев и даже разной квалификации экспертов, но, с другой стороны, делало судейство менее субъективным и зацикленным на какой-то одной школе с ее отдельными принципами.

Слушать экспертные мнения было и увлекательно, и поучительно: широкая публика открывала для себя разные стороны сложнейшей, как выяснялось, профессии. Иной раз выступления становились поводом для убедительных мастер-классов - как это произошло с выступлением Юлии Чураковой в огненной I Will Survive.

Конкурсанты подобраны с учетом драматургии шоу: разнообразие типов, характеров, темпераментов, профессиональных навыков. Одареннейший Александр Бабик, к примеру, пришел из оперетты, за что и получил втык от судей, считающих два родственных жанра не союзниками, а противниками. Хотя он явно обогатил действо, внеся в строгую "мюзикловую" структуру опереточный комедийный драйв в песне Джина из "Аладдина" Алана Менкена. В первых выпусках звучали в основном номера из западных мюзиклов - и я не знаю, в какой мере был запрограммирован контраст между музыкальной вселенной Фредерика Лоу, Джона Кандера, Курта Вайля или Джорджа Гершвина - и песней Евгения Крылатова из забытого фильма "Чародеи": перепад давлений в сравнении с мировой классикой был слишком велик, что и привело к первому огорчению для участницы.

Но мы еще раз удостоверились, что жанр мюзикла освоился на российских просторах. В этом убеждает и география конкурсантов, пришедших из Москвы, Питера, Екатеринбурга, Орла… А те, кто следит за развитием жанра, знают, что конкурсанты даже все вместе не представляют реальный уровень мюзикла, обозначенный такими его отечественными образцами, как "Норд-Ост", "Екатерина Великая" или "Орфей и Эвридика". Участники взяты из тех, кто претендовал на участие, и отобраны субъективно.

Здесь не было конкурентов и зависти, а была команда коллег по искусству, искренне болеющих друг за друга

Шоу радовало изобретательной, часто остроумной режиссурой. Замечательно придуман, например, новый сюжет для одного из самых знаменитых хитов Singin" in the Rain: действие перенесли в пустыню, где герой Игоря Кроля, изнывая от жары, взывал к небесам о живительной влаге. Или Mack The Knife у Александра Казьмина с колоритно разыгранными уличными сценками. Все конкурсанты подкупали нескрываемой амбициозностью и хорошей жадностью в разведке своих творческих возможностей - как без этого в искусстве! Эталонно звучали оркестры под руководством Евгения Загота, Петра Востокова и Сергея Дурыгина. Увы, тон непосредственности в диалоге жюри с конкурсантами не смогли поддержать ведущие Мария Ситтель и Сергей Епишев - им не хватало легкости, внутренней свободы, импровизационности, в их "конферансе" ощущалась принужденность манеры и шуток. Зато удачно придумано "закулисье" - возвращение разгоряченного выступлением конкурсанта к товарищам по испытаниям, когда становилось ясно: здесь нет конкурентов и зависти, а есть команда коллег, искренне болеющих друг за друга.

Одна из задач проекта - популяризация жанра, и так как программа пока состояла в основном из номеров на английском и французском, ей не помешал бы перевод текстов субтитрами - как тот же канал "Культура" делает в оперных трансляциях. Но вместо перевода нам подкидывали субтитры с досужей информацией типа того, что знаменитый мюзикл "Нью-Йорк, Нью-Йорк" когда-то провалился. Вообразите, что в конкурсе "Большая опера" магию арии Ленского обрушили бы сообщением о том, что Пушкин этот текст "Куда, куда..." писал как пародию - был бы слон в посудной лавке.

Праздник талантов и шикарной музыки продолжается каждую субботу. Но уже можно поздравить творческую команду под художественным руководством Алексея Франдетти с принципиальным успехом.