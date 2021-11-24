Что иностранцу хорошо, то и русскому полезно?

В Германии врачи требуют запретить фейерверки в Новый год, потому что больницы и так переполнены, а в Финляндии работникам разрешат узнавать, сколько получают их коллеги. Какие решения принимают за границей и применимы ли они в наших реалиях - читайте в материале "РГ".
Волейбольный мяч из фильма "Изгой" продали на аукционе
Напомним, Уилсон был единственным "другом" персонажа Хэнкса - инспектора службы доставки, который попал на необитаемый остров после крушения самолета и за неимением другого собеседника разговаривал с мячом. За свою роль актер был номинирован на премию "Оскар". Помимо мяча на аукционе за 175 тысяч фунтов продали костюм, который носил актер Уилл Феррелл в фильме "Эльф". Это почти в 10 раз больше ожидаемой цены. Также с молотка за 300 тысяч фунтов ушла доска Марти Макфлая из "Назад в будущее", хотя изначально ее оценивали в не более чем 80 тысяч. Одним из самых дорогих костюмов, которые когда-либо уходили с молотка, является белое платье Мэрилин Монро из фильма "Зуд седьмого желания". Его продали за 4,6 миллиона долларов. Кстати, за столько же выкупили Aston Martin DB5, на котором Шон Коннери в роли Джеймса Бонда разъезжал в фильме "Голдфингер". Черно-белое платье Одри Хепберн из "Моей прекрасной леди" ушло с молотка за 3,7 миллиона долларов. А черно-красный кожаный пиджак, в котором Майкл Джексон снялся в своем клипе к песне Thriller, продали за 1,8 миллиона долларов. Посоперничать в "дороговизне" с предметами киношного гардероба может реквизит из фантастических картин. К примеру, куклу робота Робби из американского фильма "Запретная планета" продали за 5,37 миллиона долларов. А модель дроида R2-D2, который использовали на съемках трилогии "Звездных войн", неизвестный покупатель приобрел за 2,76 миллиона долларов.
В России кинореквизит скорее музейный объект, нежели лот для поклонников - примеров того, что ушло с молотка, единицы. Можно, например, вспомнить платье Ренаты Литвиновой из фильма "Северный ветер", но и тут все иначе - аукцион был благотворительным. С такими же целями была продана шапка, которую носил персонаж Константина Хабенского в фильме "Географ глобус пропил", и форма Данилы Козловского из "Легенды №17", где он сыграл роль хоккеиста Валерия Харламова.
Иван Ефимов, главный эксперт аукционного дома "12-й стул":
- В России выставление на аукцион кинореквизита происходит крайне редко. Каковы причины - сказать не могу, но, возможно, дело в том, что большая часть наших киностудий были и остаются государственными. То есть вещи со съемок находятся не в руках частных компаний и продюсеров, которые хотели бы делать деньги и на этом тоже. Есть еще один момент - некоторые недобросовестные товарищи на рынке представляют костюмы из крупных исторических фильмов как настоящие раритеты, костюмы тех времен. Курьез, но этот обман тоже может настораживать и отталкивать. Хотя, конечно, аукционы бы с удовольствием брали кинореквизит, это всегда очень интересно. Например, мы продавали сценарии к фильмам Андрея Тарковского с его пометками, и они уходили за очень приличные деньги. Выставляли неизвестный фильм о фильме со съемок "Андрея Рублева" - стартовая цена была пять миллионов рублей. Но, к сожалению, таких артефактов очень мало, хотя во всем мире это тренд, причем очень давно - вспомните "найки" из фильма "Назад в будущее", маленькое черное платье из "Завтрака у Тиффани" и многое другое.
Подготовила Инга Бугулова
В Таиланде заключенным в тюрьмах разрешат заводить собак
Такое послабление является частью проекта по борьбе с депрессией, тревожностью и антисоциальным поведением среди отбывающих тюремный срок. Также это должно помочь им быстрее вернуться к нормальной жизни после освобождения. Пока что в пилотном проекте участвуют четыре тюрьмы королевства, сообщает таиландская газета Bangkok Post. Минюст пока проводит переговоры с обществами защиты животных и приютами в поисках собак для проекта. Детали эксперимента еще неясны. В частности, непонятно, сколько времени смогут проводить с собаками заключенные, и где животные будут находиться в остальное время, как их станут выгуливать и кормить, а также по каким критериям будут определять, кому из заключенных можно завести собаку, а кому нет. При этом уже известно, что руководство пенитенциарного заведения станет подбирать собак, исходя из своего понимания характера и темперамента того или иного заключенного.
В России в тюрьму со своей собакой или кошкой нельзя. Но и назвать тюрьмы зоной, свободной от братьев наших меньших, тоже нельзя. Заборы с колючей проволокой не становятся преградой для кошек. "Кошки - отдушина заключенных, что это почти святое для них животное", - рассказывает член ОНК Москвы Ева Меркачева. В свое время из-за кошек разгорелся большой скандал в столичных СИЗО: очередной новый начальник распорядился выгнать всех мурлыкающих гостей за пределы изоляторов. Интересно, что такому приказу возмутились прежде всего сотрудники ФСИН. В итоге в противостоянии генерала и кошек победили кошки. Генерал достаточно быстро ушел со своего поста, а кошки в следственных изоляторах остались. "Я слышала много историй про то, как кошки возвращали к жизни многих заключенных, - рассказывает Ева Меркачева. - Некоторые начальники СИЗО разрешали отдельным арестантам (тем, кто склонен к суициду, кто в глубокой депрессии или страдает тяжелым заболеванием) иметь в камерах мяукающее животное. Кошка - это напоминание о доме и о том, что жизнь не закончилась. Есть от кошек и более практическая польза: на территории учреждения они ловят крыс". Правда, криминал нередко использует животных не для врачевания души, а в преступных целях: для доставки в тюрьмы наркотиков и прочих запрещенных товаров. В качестве наркокурьеров использовались коты, собаки, голуби и даже обезьяны.
Но есть и такие братья меньшие из числа тюремной братвы, которые вне подозрений. Например, рыбки. Как рассказывают эксперты, практически в каждом казенном доме есть аквариум. И порой не один. А некоторые заключенные, как рассказывают эксперты, за время отсидки становятся большими специалистами по уходу за аквариумными рыбками. Содержатся тюремные аквариумы намного лучше, чем многие на воле. В некоторых колониях есть также настоящие зверинцы. Где-то живут страусы, где-то павлины. В одной из колоний корреспонденту "РГ" рассказали историю, что сиделец, ухаживавший за страусом, даже не хотел освобождаться, когда срок вышел. Это печальная история: человеку, действительно, некуда было идти, а в тюрьме у него была близкая душа.
Подготовил Владислав Куликов
В Германии потребовали запретить фейерверки в Новый год
В Германии до сих пор такие решения принимались точечно, на уровне отдельных городов. Около 40 из них уже давно не разрешают взрывать петарды и устраивать частные шоу фейерверков в ночь с 31 декабря на 1 января в исторических районах, включая пешеходные зоны и средневековые земляные валы, сады и парки, площади перед ратушами и кафедральными соборами. Нарушителям грозят штрафы до 10 000 евро. Изначально власти объясняли жесткие меры борьбой с выбросом твердых частиц в атмосферу и повышенным стрессом для животных и птиц. Затем подключился фактор "короны". Медицинским бригадам и без того приходится работать в две смены, так что врачи и персонал по уходу за больными зачастую лишены возможности встретить праздник в кругу семьи.
В Берлинском госпитале неотложной хирургии признают: в ночь на 1 января к ним поступают десятки жертв пиротехники, порой речь идет о жизни и смерти. Контузии, ожоги лица и рук, переломы и оторванные пальцы - вот с чем приходится иметь дело. Офтальмолог Андреас Ройланд рассказывает, что к нему из года в год после новогодней ночи попадают около 500 пациентов с травмами глаз, примерно сто случаев - тяжелые. Как правило, ситуация усугубляется алкоголем - "под парами" граждане теряют координацию и перестают соблюдать технику безопасности.
Некоторые муниципалитеты уже обновили запреты на предстоящий Новый год. Например, в Берлине площадь Александерплац и часть одной из улиц в многолюдном районе Шёнеберг объявлены зонами, свободными от фейерверков. В студенческом Гёттингене нельзя будет взрывать петарды возле фахверковых домов, а также в радиусе 200 метров от церквей, домов престарелых и больниц. В Бремене запрет коснулся также территорий зоопарка и аэропорта.
В этом смысле немцам предлагается брать пример с соседних Нидерландов, где второй год подряд вводят полный запрет на запуск пиротехники. В Амстердаме отменили празднование Нового года, запрет коснулся и запуска всевозможной пиротехники. "Новогодние торжества, организуемые муниципалитетом, в этом году не состоятся. Мэр решил отменить как главное празднование на Музейной площади, так и шоу фейерверков в разных районах города", - сообщил нерадостные новости горсовет Амстердама. Там признают, что не в состоянии спрогнозировать, как будет развиваться ситуация с пандемией дальше, а ведь уже сейчас надо составлять смету на праздник.
Сергей Комлев, фельдшер скорой помощи, председатель первичной организации профсоюза "Действие" в Новосибирске:
- В новогодние праздники нагрузка на бригады скорой помощи серьезно увеличивается, но массового травмирования от петард и фейерверков не припомню. За годы моей работы сталкивался с одним-двумя случаями.
Другое дело пожарная безопасность. Думаю, запрещать это развлечение не стоит, тут мы, скорее, получим обратный эффект, когда появится больше контрафактных, некачественных петард.
А вот ограничить их запуск какими-то отведенными для этого площадками можно.
Управляющие компании или ТСЖ, ТОСы могли бы обозначить участки, которые были бы максимально безопасны как для тех, кто поджигает фитиль, так и для жителей окрестных домов.
Татьяна Дугина, зоозащитница, председатель общественной организации "Друг" в Омске:
- Нам очень импонирует инициатива о запрете петард в новогодние праздники. В России давно пора ввести аналогичный запрет. По крайней мере запуск салютов необходимо разрешать только в строго определенных местах. Это для нас, людей, фейерверки и петарды - праздник.
А животные их безумно боятся, взрывы пиротехники для них сродни апокалипсису. Ежегодно в декабре-январе в Омске от фейерверков страдают десятки собак.
В панике они срываются с поводков, бегут, не разбирая дороги, нередко попадают под машины, травмируются, теряются, отмораживают лапы, погибают. К нам в приют постоянно приносят таких потеряшек. И хорошо, если их хозяев удается найти.
Подготовили Наталья Граф, Никита Зайков
В Испании будут судить родителей, не пускавших детей в школу из-за COVID-19
Как пишет El Mundo, прокуратура Астурии (регион на севере Испании) потребовала приговорить каждого из них к 11 месяцам лишения свободы. Родители отказались водить своих чад на уроки из страха перед коронавирусом. Введенные ограничения они посчитали препятствием для развития детей. Так, по мнению родителей, необходимость соблюдения дистанции препятствовала вырабатыванию социальных навыков. А необходимость ходить в масках мешала детям понимать как одноклассников, так и учителей. Но сторона обвинения назвала эти причины недостаточно уважительными для пропуска занятий. Хотя родители записали детей в дистанционную американскую школу, власти посчитали, что взрослые не обеспечили право детей на образование в нормальном учебном заведении.
Алена Аршинова, первый зампред Комитета Госдумы по просвещению ("Единая Россия"):
- Наше законодательство дает родителям и обучающимся право выбирать форму обучения - в том числе на дому. Поэтому такая ситуация, как в Испании, у нас вряд ли возможна. Что касается моральной стороны решения испанских властей, то тут я не спешу оценивать поверхностные трактовки судебных дел. Зачастую в них оказывается все не так просто, много значимых деталей не озвучивается. Но если опираться на представленную трактовку, то выглядит ситуация дико, причем в отношении прав всех участников образовательного процесса - и родителей, и самих учеников.
Яна Лантратова, первый зампред Комитета Госдумы по просвещению ("Справедливая Россия - За Правду"):
- Наказывать в таких случаях родителей, тем более тюрьмой или любым другим образом - это абсолютно неправильно, цинично и бесчеловечно. Здесь как и в вопросе с вакцинацией. Наша фракция говорит о том, что прививаться надо, но принуждать к этому ни в коем случае нельзя. Я сама мать и понимаю волнения родителей, связанные с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Если родители заняли принципиальную позицию и поощряют прогулы ребенка, значит, надо активнее проводить разъяснительную работу, чтобы снять их волнения, объяснить, какие школой предпринимаются меры безопасности. Объяснить, что образование ребенку необходимо.Ответственность за прогулы лежит не только на родителях, тем более, когда речь идет о непосещении школы более года. И тут еще надо разобраться, получал ли ребенок знания все это время дома. Возможно, он занимался с родителями или с репетиторами онлайн и может без проблем сдать необходимые экзамены. Это, конечно, не снимает с детей обязанность посещения занятий, если заранее не был оговорен формат дистанционного или семейного образования, но может стать хорошим аргументом в поддержку родителей. Главное - предоставить ребенку возможность получить образование.
Подготовила Татьяна Замахина
В Финляндии работникам разрешат узнавать зарплату их коллег
На минувшей неделе профсоюз общественного и социального сектора Финляндии (JHL) потребовал большей прозрачности в вопросах зарплаты на рынке труда для "устранения гендерного разрыва". Авторы инициативы ссылаются на результаты исследования. В нем и сделан вывод о том, что разрыв в оплате труда мужчин и женщин в Финляндии можно было бы сократить, если бы сотрудники знали, сколько зарабатывают их коллеги. По данным национального статистического управления, в Финляндии женщины зарабатывают в среднем на 16 процентов меньше, чем мужчины. В исследовании отмечается, что мужчины Суоми, работающие полный рабочий день, зарабатывают в среднем 3759 евро в месяц, в то время как женщины получают 3154 евро.
Вместе с тем эта идея подверглась критике со стороны ряда влиятельных политиков и Конфедерации промышленности - крупнейшей организации работодателей Финляндии, которые утверждают, что закон вызовет большое количество конфликтов на рабочем месте. Они настаивают, что обнародование данных о разнице в зарплатах должно производиться только с согласия других сотрудников.
Российский менталитет парадоксален: с одной стороны, россияне совсем не прочь узнать, сколько зарабатывает коллега, с другой - сами не любят разглашать подобную информацию. С законодательной же точки зрения ситуация тоже парадоксальная. "В России отсутствует законодательный запрет на разглашение информации о заработной плате. Такая информация не подпадает под закон о коммерческой тайне. В государственных учреждениях, корпорациях зарплаты руководящего состава и ведущих специалистов также не являются тайной, поскольку они предоставляют декларации о доходах, которые затем публикуются в открытом доступе. Другое дело, что в этих декларациях отражаются и другие доходы, помимо зарплат, но высчитать размер зарплаты все же можно", - пояснил "Российской газете" адвокат Шамиль Курамшин. В то же время информация о зарплате защищена законом о защите персональных данных. Вся информация о работнике защищается этим законом. Вряд ли в России возможно принятие изменений, аналогичных финским. "Маловероятно, что парламент и правительство пойдут на то, чтобы изменить существующую систему и разрешить обычным сотрудникам получать ради праздного любопытства информацию о зарплате своих коллег. Зарплаты все же зависят от уровня профессионализма, выполняемых обязанностей, занимаемой должности, но не определяются гендерными факторами. Например, летчик гражданской авиации получает большую зарплату в силу специфики профессии, а не потому, что он мужчина или женщина. Женщин в этой профессии единицы, но их труд оплачивается наравне с мужским", - отметил юрист.
Подготовила Ольга Игнатова