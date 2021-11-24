Что иностранцу хорошо, то и русскому полезно?

В Германии врачи требуют запретить фейерверки в Новый год, потому что больницы и так переполнены, а в Финляндии работникам разрешат узнавать, сколько получают их коллеги. Какие решения принимают за границей и применимы ли они в наших реалиях - читайте в материале "РГ".