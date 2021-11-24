Денис Логунов рассказал о значении назальной вакцины "Спутник V"

В интервью RT он уточнил, что одна из задач - иммунизация людей таким простым способом. "Потом иммунизация уже тех, кто был иммунизирован, и переболевших. И собственно, в рамках таких клинических исследований, в рамках такого протокола мы и поймем, насколько эффективен такой подход при защите разных когорт людей", - сказал Логунов.
Ученый также предположил, что "просто интраназальной иммунизации будет достаточно". Клинические исследования интраназальной формы вакцины будут проведены в 2022 году.
Ранее глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург в интервью "Российской газете" сообщил, что назальная вакцина будет производиться в дополнение к инъекционной. Этого не произойдет "ни в коем случае", подчеркнул Гинцбург.
Гинцбург также пояснил, что инъекционная форма вакцины формирует иммунитет в кровяном русле, а при введении вакцины в нос иммунитет будет местным - в виде дополнительного барьера для проникновения вируса через носоглотку.