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Денис Проценко объяснил, зачем врачи позвали антиваксеров в "красную зону"
Денис Проценко объяснил, зачем врачи позвали антиваксеров в "красную зону"
24.11.2021 10:13
Рубрика: Общество

Денис Проценко объяснил, зачем врачи позвали антиваксеров в "красную зону"

Текст: Ирина Невинная
Главный врач ковид-госпиталя в Коммунарке Денис Проценко объяснил, почему он и его коллеги - главные врачи российских больниц - написали открытое письмо известным людям, выступающим против прививок и QR-кодов. Среди адресатов - артисты Мария Шукшина и Егор Бироев, Юрий Лоза и другие популярные актеры и певцы, а еще - депутаты Госдумы Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, которые называют временные и вынужденные ограничения, которые помогают сдерживать вирус, наступлением на свободу личности.
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

"Мы живем в век, когда мнение профессионалов в любой отрасли может запросто развеять какой-нибудь известный человек. Сам ли он введен в заблуждение или просто хайпует - неважно. Последствия - вот что страшно", - написал Проценко в своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
На письмо врачей ковидных больниц откликнулись медики, ученые и простые граждане

"Скоро два года, как все мои коллеги из разных регионов, врачи, сестры не выходим из "красных зон" и бьемся за каждого пациента. Идет самая настоящая война, ежедневно мы теряем на ней больше тысячи человек, которые не подготовили свой организм ко встрече со смертельно опасным вирусом. Да, я опять пишу о прививках от коронавируса и не устану этого делать, потому что я понимаю, что речь идет о единственном спасении", - написал Проценко.

Доктор говорит, что даже его друзья и знакомые спорят с ним и "пытаются привести "контраргументы" о "вакцинации и об ограничительных мерах".

"Как оказалось, не только я нахожусь в такой ситуации. Поэтому мы с коллегами решили обратиться с открытым письмом ко всем, кто продолжает не верить в серьезность происходящего, - написал Денис Проценко. - Пусть придут к нам в наши больницы, в "красные зоны", пусть своими глазами увидят, как люди ведут борьбу за каждый глоток воздуха, пусть сами послушают истории наших пациентов, которые поверили им, а не нам, врачам.

Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе мы так и будем бороться с последствиями 5, 6, 7, … волн. Вы все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше открытое письмо.

Я уверен, что после посещения наших "красных зон" вы измените свое отношение и будете на стороне здравого медицинского смысла".

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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