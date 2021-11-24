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24.11.2021 10:44
Рубрика: Общество

Детский омбудсмен создаст единый центр по работе с трудными подростками

Текст: Елена Яковлева

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что начнет работать над созданием в стране единого центра по работе с трудными подростками. В поле зрения центра должны попасть и дети с суицидальными проявлениями. Для создания такого центра потребуется в том числе и законодательная работа.

Фото: iStock
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- Один из проектов, который я буду реализовывать в статусе уполномоченного, - как раз создание единого центра по работе с подростками с деструктивными проявлениями, с суицидальными проявлениями. - сказала Львова-Белова журналистам в среду в Новосибирске, подчеркнув, что будет планомерная работа, касающаяся в том числе и перемены законодательства.

Такая система, по ее словам, должна включать в себя разные формы - и НКО, и государственные центры для подростков. У ребенка, оказавшегося в сложной ситуации, должна быть возможность воспользоваться всеми ресурсами, "чтобы с ним не случилось самого страшного", подчеркнула Львова-Белова.

О планах по разработке законопроекта против буллинга, а также проработкой правовых вопросов безопасности детей и педагогов в учебных заведениях ранее заявляла первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Общество Семья и дети

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