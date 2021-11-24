Дума разрешила применять к авиадебоширам средства сдерживания

Перечень таких средств и правила их применения предстоит утвердить правительству России.

Командир воздушного судна сможет отдать членам экипажа распоряжение применять в случае необходимости меры принуждения в отношении лиц, которые несут угрозу. А именно, своими действиями угрожают безопасности полета воздушного судна либо жизни или здоровью других пассажиров.

Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Предполагается, что изменения позволят своевременно и эффективно реагировать на случаи агрессивного поведения пассажиров. Такие случаи фиксируются "регулярно", потому членам экипажа и службам безопасности нужны новые полномочия, говорится в пояснительной записке.