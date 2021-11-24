Экс-генералу полиции Гришину и его сообщникам снизили сроки

В среду Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы и смягчил приговор Мещанского районного суда столицы в отношении бывшего начальника экспертно-криминалистического центра МВД РФ генерал-лейтенанта Петра Гришина и двух его подельников - экс-полковника полиции Олега Мазура и предпринимателя Сергея Нарутова.

Год назад Гришина за крупную аферу приговорили к 8 годам лишения свободы. Нарутов и Мазур тогда получили по 7 лет. Помимо отсидки, осужденным предстояло выплатить в пользу МВД по гражданскому иску суммарно почти 62,5 млн. рублей. Гришина и Мазура также лишили специальных званий. Первого - генерал-лейтенанта полиции. Второго - полковника полиции.

И вот после рассмотрения апелляций Мосгорсуд вынес вердикт. По Гришину он звучит так: "По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно к отбытию назначить 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей".

Кроме того, Гришину назначили дополнительное наказание. Бывшего полицейского генерала лишили на 3 года права занимать должности на госслужбе, в системе правоохранительных органах РФ, связанных с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Мосгорсуд также смягчил приговоры Нарутову и Мазуру. В колонии первый проведет не 7 лет, а шесть с половиной. Второй - на месяц меньше. В остальной части, в том числе по назначенным осужденным штрафам, приговор Мещанского районного суда столицы оставлен без изменений.

Напомним, что громкое уголовное дело с участием высокопоставленных полицейских чинов было связано с аферой, которую генерал, полковник и бизнесмен провернули при закупке криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений МВД России. Госконтракты тогда заключались с компаниями, подконтрольными Нарутову. В результате цена оборудования оказалась завышена более чем на 80 миллионов рублей.

Уголовное дело было заведено по статье УК "Мошенничество в особо крупном размере". Позже Гришину также вменили незаконное хранение боеприпасов.