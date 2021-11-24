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24.11.2021 07:50
Рубрика: Экономика

Эксперт объяснила, какая поддержка полагается одиноким пенсионерам

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Одинокие люди пенсионного возраста могут рассчитывать на поддержку - материальную и соцобслуживание, рассказала заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
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Материальная поддержка выражается в выплатах, например, субсидиях на оплату услуг ЖКХ. Чтобы получить их, необходимо соблюсти определенные условия - не иметь задолженности, быть зарегистрированным в жилом помещении, а расходы не должны превышать размер установленных региональных стандартов.

"Материальная поддержка выражается в денежных выплатах, но такая поддержка практически идентична помощи прочим людям пенсионного возраста", - рассказала Григорьева агентству "Прайм".

Устанавливать денежные выплаты, в том числе, для одиноких пенсионеров, могут в регионах. Например, это может быть компенсация на оплату стационарного телефона, выплаты к праздникам, адресная помощь и так далее.

Основной акцент в системе поддержки одиноких пенсионеров, по словам Григорьевой, сделан на соцобслуживание. За каждым пенсионером закрепляется работник, который приходит несколько раз в неделю, чтобы помочь создать комфортные условия проживания - убрать в квартире, приготовить пищу, сопроводить пенсионера в больницу или на прогулку.

Экономика Пенсии и пособия

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