Эскимосы подали в суд на Данию за социальные эксперименты над детьми

Гренландские эскимосы потребовали от датского правительства компенсации за чудовищный эксперимент 70-летней давности. Дожившие до наших дней шестеро его участников запросили от властей по 33 тысячи евро за свои сломанные жизни. Об этом сообщает датское издание Рolitiken.

Эта неприглядная для Копенгагена история началась в 1951 году, когда Дания пыталась создать механизмы удержания под своим контролем Гренландии, в тот момент числящейся в качестве датской колонии. Антиколониальное движение в мире набирало силу, Индия обрела независимость, поэтому в Дании решили предпринять шаги по недопущению ухода самого большого и богатого природными ресурсами острова из-под власти королевства.

Ничего умного датчане в тот момент придумать не смогли, а сон разума рождает чудовищ. Только так можно объяснить жуткий эксперимент над детьми эскимосов, который решил поставить Копенгаген. Власти поместили маленьких детей эскимосов в закрытое учебное заведение, где им запретили общаться на родном языке. Ребятишек для такого опыта взяли из детских домов и из семей. При чем родителей обманули, не рассказав детали будущего обучения.

Целью эксперименты была попытка создания продатской элиты в Гренландии, у представителей которой были бы разорваны связи с местным населением. Но в результате все 22 ребенка, изъятые из привычной им языковой среды, стали испытывать колоссальные проблемы в развитии. Нарушилась их связь с родственниками и сверстниками, они стали страдать депрессиями.

Эксперимент был признан провальным, вторую партию детей не стали отправлять по пути первой. Да и проблему удержания Гренландии под своей властью Копенгаген решил по-иному. В 1953-м году остров вошел в состав королевства.

Про ассимилированных детей эскимосов все забыли. Сверстники их дразнили "сиротами". Многие стали употреблять алкоголь и наркотики, в результате не дожив до 40 лет.

После десятилетий замалчивания этой трагедии в декабре 2020 года премьер-министр Дании Метте Фредериксен принесла официальные извинении. Но при этом датские власти не пошли на выплату компенсаций, явно опасаясь прецедента. Однако пострадавшие пытаются восстановить справедливость, призвав королевство уже к финансовому ответу.