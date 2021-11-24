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24.11.2021 10:16
Рубрика: В мире

Эскимосы подали в суд на Данию за социальные эксперименты над детьми

Текст: Надежда Ермолаева
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Гренландские эскимосы потребовали от датского правительства компенсации за чудовищный эксперимент 70-летней давности. Дожившие до наших дней шестеро его участников запросили от властей по 33 тысячи евро за свои сломанные жизни. Об этом сообщает датское издание Рolitiken.

Фото: EPA-EFE/PHIL NIJHUIS
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Эта неприглядная для Копенгагена история началась в 1951 году, когда Дания пыталась создать механизмы удержания под своим контролем Гренландии, в тот момент числящейся в качестве датской колонии. Антиколониальное движение в мире набирало силу, Индия обрела независимость, поэтому в Дании решили предпринять шаги по недопущению ухода самого большого и богатого природными ресурсами острова из-под власти королевства.

Ничего умного датчане в тот момент придумать не смогли, а сон разума рождает чудовищ. Только так можно объяснить жуткий эксперимент над детьми эскимосов, который решил поставить Копенгаген. Власти поместили маленьких детей эскимосов в закрытое учебное заведение, где им запретили общаться на родном языке. Ребятишек для такого опыта взяли из детских домов и из семей. При чем родителей обманули, не рассказав детали будущего обучения.

Целью эксперименты была попытка создания продатской элиты в Гренландии, у представителей которой были бы разорваны связи с местным населением. Но в результате все 22 ребенка, изъятые из привычной им языковой среды, стали испытывать колоссальные проблемы в развитии. Нарушилась их связь с родственниками и сверстниками, они стали страдать депрессиями.

Эксперимент был признан провальным, вторую партию детей не стали отправлять по пути первой. Да и проблему удержания Гренландии под своей властью Копенгаген решил по-иному. В 1953-м году остров вошел в состав королевства.

Про ассимилированных детей эскимосов все забыли. Сверстники их дразнили "сиротами". Многие стали употреблять алкоголь и наркотики, в результате не дожив до 40 лет.

После десятилетий замалчивания этой трагедии в декабре 2020 года премьер-министр Дании Метте Фредериксен принесла официальные извинении. Но при этом датские власти не пошли на выплату компенсаций, явно опасаясь прецедента. Однако пострадавшие пытаются восстановить справедливость, призвав королевство уже к финансовому ответу.

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