Европейский суд: Локдаун не нарушает права человека

Европейский суд по правам человека признал, что локдаун не является нарушением Европейской конвенции по правам человека. Сравнивать карантин с лишением свободы - неприемлемо.

Свежие правовые позиции Страсбургского суда распространил в своем специальном обобщении Верховный суд России.

Хотя ответчиком была не Россия, схожие ситуации возникали во многих странах. А правовые позиции ЕСПЧ распространяются на все государства, присоединившиеся к Европейской конвенции по правам человека. Так что их должны учитывать и российские суды в своей повседневной деятельности.

До Страсбурга, чтобы задать вопрос от имени всех европейцев, дошел гражданин Румынии.

"В связи с пандемией COVID-19 на всей территории Румынии было введено чрезвычайное положение по соображениям общественного здравоохранения. Гражданам запрещалось покидать свои дома под угрозой наложения штрафа, за исключением строго определенных случаев и при наличии документа, подтверждающего наличие уважительной причины",- рассказывает в своем документе Верховный суд России.

Заявитель утверждал, что раз он не был заражен вирусом и не контактировал с заболевшими, то карантин продолжительностью в пятьдесят два дня, которому он подвергся, в сложившихся условиях якобы равносилен "лишению свободы".

Стоит ли повторять, что это было излишне категоричное утверждение. Понятны чувства людей, которым приходится переживать непростые времена. Подобные эмоции испытывают все, независимо от национальности и гражданства. Однако Европейский суд четко разъяснил: жесткие меры не нарушают прав человека.

"ЕСПЧ установил: степень интенсивности ограничения свободы передвижения заявителя не была такой, при которой всеобщий карантин мог бы рассматриваться в качестве лишения свободы", - говорится в обобщении Верховного суда России.

Эксперты подчеркивают: это решение заслуживает особого внимания, поскольку Страсбургский суд впервые рассмотрел применимость статьи 5 Европейской конвенции по правам человека к национальному карантину, введенному по соображениям безопасности общественного здравоохранения.

"Решение было принято через пять месяцев после подачи жалобы, в то время, когда пандемия COVID-19 все еще продолжается. Суд признал, что пандемия может иметь очень серьезные последствия не только для здоровья, но и для всего общества, экономики, функционирования государства и жизни в целом, поэтому сложившуюся ситуацию следует охарактеризовать как "исключительный и непредсказуемый контекст"", - сказано в обобщении.

В решении излагаются доводы, приводящие к выводу о том, что уровень ограничений, налагаемых на свободу передвижения граждан, не является "лишением свободы" по смыслу Конвенции.

В данном деле Страсбургский суд отметил, во-первых, что эта мера была общеприменимой ко всем в государстве. Во-вторых, заявитель мог свободно покидать дом по различным причинам, прямо предусмотренным законодательством, и мог посещать разные места в любое время суток, когда того требовала ситуация. В-третьих, он не подвергался индивидуальному надзору со стороны властей и не утверждал, что был вынужден жить в тесном пространстве, а также не был лишен всех социальных контактов.

Следовательно, условия карантина не могут быть приравнены к домашнему аресту, равносильному "лишению свободы" в том смысле, полагает ЕСПЧ.