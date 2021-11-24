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23.11.2021 23:07
Рубрика: Экономика

ФАС заставит банки соблюдать рекламное законодательство

Текст: Михаил Загайнов
Российская газета - Неделя № 267(8618)
Каждое пятое нарушение рекламного законодательства происходит при размещении рекламы финансовых услуг, заявила замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Карина Таукенова на совещании с представителями Ассоциации банков России. Ведомство намерено усилить контроль на рекламном рынке.

В ФАС отмечают, что часто банки предоставляют потребителям неполную информацию. Среди наиболее популярных нарушений - размещение важной информации так, чтобы у потребителя не было возможности воспринять ее должным образом и сделать осознанный выбор.

Фото: iStock
Банк России нашел нарушения при выдаче кредитов

"К примеру, банки часто указывают крупным шрифтом привлекательную для потребителя информацию об условиях кредитов. А другие условия, в том числе об изменяемой годовой процентной ставке, размещаются мелким нечитаемым шрифтом", - пояснили в пресс-службе ФАС.

В ведомстве также предлагают "при отсутствии смягчающих обстоятельств назначать нарушителям административные штрафы в размере, близком к максимальной предусмотренной законом мере". Сейчас за нарушения закона при рекламе кредитов и займов грозит штраф от 300 до 800 тыс. руб., за рекламу иных видов финансовых услуг - от 100 до 500 тыс. руб.

В пресс-службе Банка России заявили, что раскрытие значимой информации о финансовом продукте полно, достоверно и доступно для понимания потребителей является одним из важнейших требований регулятора. В случае выявления нарушения информация об этом передается в ФАС для проверки.

Председатель совета Союза защиты прав потребителей финансовых услуг (Финпотребсоюз) Игорь Костиков отметил, что в последние два года организация фиксирует рост числа случаев недобросовестной рекламы в сфере финансовых услуг.

В свою очередь, руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева предложила кратно увеличивать размер штрафов за повторные нарушения. "Практика показывает, что пока, увы, штрафы за нарушения находятся на уровне статистической погрешности по сравнению с прибылью, которую эти нарушения приносят. Они для рынка нечувствительны. Поэтому участники финрынка продолжают распространять такую рекламу", - пояснила Лазарева.

Экономика Финансы Банки Правительство ФАС

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