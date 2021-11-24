Гинцбург: Темпы вакцинации нужно увеличить в 4-5 раз

Достичь в России необходимого уровня коллективного иммунитета к COVID можно в течение трех месяцев, убежден директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Но для этого нужно увеличить темпы вакцинации в 4-5 раз, признал он.

"Объем вакцинации в день увеличить надо в 4-5 раз, тогда мы в течение трех месяцев достигнем необходимого порога охвата иммунизацией и перестанем загибать пальцы по поводу очередной волны", - цитирует Гинцбурга ТАСС.

Говоря о системе QR-кодов, директор Центра им. Гамалеи подчеркнул, что ее внедрение позволит снизить заболеваемость уже к Новому году.

"Если ее введут де-факто, на федеральном уровне, то, конечно, поможет", - убежден он.