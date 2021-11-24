Глава Минэкономразвития заявил о росте средних зарплат в России

Средние заработные платы в России выросли на фоне снижения уровня безработицы. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, восстановление рынка труда и отсутствие миграции будут способствовать дальнейшему росту зарплат. Среди сфер, где был отмечен опережающий рост зарплат, - сельское хозяйство и строительство.

Решетников отметил, что к концу года средний показатель составит 56 тысяч рублей в месяц. Министр рассказал, что в июле этого года ведомство скорректировало прогноз по средней зарплате с 53 до 56 тысяч рублей с учетом инфляции.

"И мы когда в сентябре уточняли прогноз, мы, в целом, остановились на этой оценке. Видим, что выходим на эту же сумму в 56, может быть, в 56 тысяч 100 рублей", - заключил он.