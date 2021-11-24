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24.11.2021 18:31
Рубрика: Происшествия

Минюст: Принудительные работы снижают рецидив в четыре раза

Текст: Владислав Куликов
Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что среди осужденных, прошедших исправительные центры, отмечается снижение рецидива. Проще говоря: отбывшие такое наказание люди реже совершают повторные преступления.
Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Заявление прозвучало в ходе совещания главы Минюста с высшими должностными лицами органов государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросу развития сети исправительных центров. Напомним, в исправительных центрах осужденные отбывают принудительные работы. Это не считается лишением свободы, режим там намного мягче. Достаточно сказать, что осужденные вправе в свободное время покидать центр, чтобы, например, сходить в магазин. Разрешено им и пользоваться мобильными телефонами.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Как напомнил Константин Чуйченко в своем выступлении, решением Совета Безопасности Российской Федерации регионам поручено до 2024 года расширить сеть исправительных центров для того, чтобы принудительные работы могли шире применяться. Министр отметил, что это поспособствует сокращению количества осужденных в исправительных учреждениях и снижению рецидивов.

"Переход на принудительные работы поможет осужденным вернуться к нормальной жизни в обществе, наладить социальные связи, получить работу по трудовому договору, возобновить контакты с семьей. Уже сейчас мы видим, что количество рецидивов после исправительных центров почти в четыре раза меньше по сравнению с другими видами наказания", - подчеркнул министр юстиции.

Возможно, такой эффект объясняется тем, что в исправительные центры попадают все-таки не матерые уголовники, а обычные граждане, в чем-то оступившиеся. Скажем, злостные алиментщики. Или водители, совершившие ДТП, в котором кто-то пострадал. Но в том и польза, что исправительный центр позволяет оградить такого человека от влияния криминала.

Также в исправительные центры могут направляться заключенные из колоний, кому суд смягчил наказание и заменил оставшуюся часть срока принудительными работами. Но и здесь решения не принимаются автоматически, направлять положено только тех, кто, если говорить казенным языком, твердо встал на путь исправления. В таком случае принудительные работы могут стать способом ресоциализации человека: известны случаи, когда осужденные оставались работать на предприятии и после того, как заканчивался их срок.

Министр юстиции обратил внимание, что для регионов создание исправительных центров - хороший инструмент для решения проблемы нехватки рабочих рук как на предприятиях, так и в сфере ЖКХ.

Фото: Сергей Михеев
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"Важно, что принудительные работы - это вид наказания не связанный с лишением свободы. Люди получают возможность трудиться на базе коммерческих компаний или региональных хозяйственных организаций. После того, как осужденные отбудут срок по принудительным работам, они смогут остаться трудиться на тех же предприятиях уже как обычные работники", - сказал Чуйченко.

Кстати, как не раз писала "РГ", подобные проекты уже реализуются в Москве, где осужденные к принудительным работам привлекаются в том числе к стройкам в рамках проекта реновации.

Как сообщают в Минюсте, по итогам совещания субъектам Российской Федерации было рекомендовано организовать работу по созданию условий отбывания наказания в виде принудительных работ. "Предполагается, что в 2022 году будет обеспечено создание порядка 20 тысяч мест для размещения и трудоустройства осужденных к принудительным работам в исправительных центрах (в среднем около 400 рабочих мест в каждом регионе). А к 2024 году этот показатель должен достичь цифры в 80 тысяч рабочих мест в исправительных центрах по всей стране", говорится в сообщении ведомства.

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