Голикова оценила подъем заболеваемости коронавирусом перед Новым годом

Новый подъем заболеваемости коронавирусом в стране неизбежен, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мы находимся в преддверии Нового года, и для того, чтобы избежать нового подъема заболеваемости, мы по-прежнему должны соблюдать те ограничительные меры, которые совместно выработали", - подчеркнула она на совещании у президента.

Зампред правительства напомнила, что последняя волна пандемии начиналась с 20 тысяч заболевших в сутки, а сейчас это почти 35 тысяч. По ее словам, сейчас нужно значимо снизить заболеваемость и достигнуть показателей коллективного иммунитета, которые позволят наиболее безопасно пройти новый эпидемический подъем.

"А он будет, - предупредила Голикова. - Его, к сожалению, не избежали другие страны".