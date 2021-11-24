Голикова: Заболеваемость коронавирусом снизилась на 6,1% за неделю

Заболеваемость коронавирусом в России снижается, тем не менее, в ряде регионов наблюдается рост числа инфицированных, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента.

"По итогам прошедшей 46-й недели 2021 года (8-14 ноября - прим. "РГ") заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в РФ снизилась на 6,1% и составила 175,6 на 100 тысяч населения", - доложила она.

По словам Голиковой, в упомянутый период рост заболеваемости зафиксирован в 18 субъектах, на 45-й неделе их было 33, на 44-й - 61, а на 43-й - 78 регионов, это был пик заболеваемости.

Сейчас, сообщила вице-премьер, заболеваемость коронавирусом выше средней по стране наблюдается в пяти субъектах. Это Новгородская, Амурская, Томская области, Хабаровский край и Крым. В 34-х регионах нет значительной динамики, в 33-х - есть снижение. Самое большое снижение - в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье - на 35,3%.