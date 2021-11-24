Госдума планирует завершить осеннюю сессию 22 декабря

Совет Госдумы по предложению спикера Вячеслава Володина принял решение до конца сессии (22 декабря) еженедельно проводить дополнительное заседание по средам.

Это вызвано необходимостью рассмотреть все приоритетные законопроекты, сообщила пресс-служба палаты.

"Вячеслав Володин обратил внимание, что фактически в таком графике Государственная дума работает с ноября, это позволяет всесторонне обсудить законопроекты, направленные на поддержку граждан, экономики, регионов", - говорится в сообщении.

Изначально же депутаты собирались проводить заседания во вторник и четверг с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

"Заключительное заседание планируется провести 22 декабря", - сказали в пресс-службе.