Госдума приняла закон о новых полномочиях "Роскосмоса"

"Роскосмос" сможет ускорить строительство и ввод в эксплуатацию объектов космической инфраструктуры. На это направлен правительственный закон, который приняла Госдума.

Как пояснил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, ранее государственная корпорация была не вправе выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов космической инфраструктуры, находящихся вне ведения "Роскосмоса".

Теперь проблема будет решена путем предоставления госкорпорации таких полномочий в отношении всех объектов космической инфраструктуры, указал Гаврилов. Это приведет к ускорению строительства в космической сфере.