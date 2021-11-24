Госдума приняла законопроект о наказании за неполные алименты

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, вводящих ответственность для должников алиментов за перечисление неполных сумм. Поправки в УК и КоАП закрывают лазейку, по которой неплательщики могли уходить от наказания, выплачивая какие-то копейки.

Если алиментщик не доплачивает своим детям, к нему придут приставы. Фото: РИА Новости

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что инициатива направлена на совершенствование системы привлечения к ответственности за злостную неуплату алиментов.

"Каждый год дознаватели Федеральной службы судебных приставов принимают несколько тысяч решений об отказе в возбуждении уголовного дела за злостную неуплату алиментов, причем причинами нередко являются нерегулярные и незначительные выплаты", - рассказал он.

Формально получалось, что человек платит. А на деле это была хитрость.

В итоге, как подчеркнул председатель правления АЮР, нередко уже возбужденные дела закрывались по требованию прокуратуры.

Так, в Алтайском крае в свое время было отменено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении алиментщика, единовременно выплатившего ребенку 1,5 тысячи рублей. При этом общая сумма долга составляла 302,5 тысячи рублей.

Недавно пленум Верховного суда России сделал разъяснения, допускающие привлечение к ответственности за неуплату алиментов при неполных выплатах. Однако, как подчеркивают эксперты, крайне важно, чтобы соответствующие правила были четко сформулированы в законах. "Принятие предлагаемых изменений позволит полностью закрыть лазейку для недобросовестных должников по алиментам", - отметил председатель правления АЮР.

Он напомнил, что сегодня существует двухступенчатая система привлечения к ответственности за неуплату алиментов. В первый раз человека привлекают к административной ответственности. Если же он продолжает уклоняться, то наступает уже уголовная ответственность.

"По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год по статье 5.35.1 КоАП за неуплату без уважительных причин алиментов были наказаны 95,1 тысячи человек. К уголовной ответственности за неуплату алиментов на детей в течение года были привлечены 37,9 тысячи человек", - резюмировал Владимир Груздев.

В числе уважительных причин, когда алименты можно задержать, Верховный суд называет болезнь, задержки зарплаты, призыв на военную службу. Но, как только появятся деньги, долги перед детьми надо погасить. Если же человек не согласен с размером алиментов, это не повод не платить. Тот, кто считает, что ему назначили несправедливую сумму, может попытаться ее оспорить. Но пока решение суда в силе отец должен платить, сколько сказано.