Госдума приняла законопроект о наказании за неполные алименты

Новости

Киевское "Динамо" проиграло "Баварии" в Лиге чемпионов 00:13
Протестующие в Стамбуле призвали к отставке правительства из-за обвала лиры 23.11.2021
США продолжат вводить санкции против газопровода "Северный поток - 2" 23.11.2021
В возрасте 124 лет скончался самый старый человек на планете 23.11.2021
Большая часть выпусков облигаций "Роснано" выросла в цене 23.11.2021
Дзюба выйдет в стартовом составе "Зенита" в Лиге чемпионов с "Мальме" 23.11.2021
Французы раскритиковали премьера Жана Кастекса за нарушение карантинных мер 23.11.2021
Путин внес на ратификацию соглашение о создании объединенной системы ПВО с Таджикистаном 23.11.2021
Диетологи назвали четыре блюда на завтрак для желающих похудеть 23.11.2021
Минобороны Армении и Азербайджана предотвратят конфликты с помощью прямой связи 23.11.2021
Готовивший нападение в Казани подросток помещен в психиатрический стационар 23.11.2021
Столичный метрополитен расторг контракт на поставку 90 трамваев 23.11.2021
Свыше одного миллиона человек стали участниками акции "Сохраним лес" 23.11.2021
Вакцину "Спутник Лайт" одобрили в Лаосе 23.11.2021
В Госдуме заявили о необходимых мерах в связи с инцидентом в школе в Казани 23.11.2021
Около 356 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 23.11.2021
ЕС выделит 3,5 млн евро на возвращение мигрантов из Беларуси на родину 23.11.2021
Начальник Генштаба РФ обсудил международную безопасность с коллегой из США 23.11.2021
Росавиация одобрила изменение типовой конструкции Ил-96-300 23.11.2021
"Газпром" в 2021 году обеспечил более половины европейского импорта газа 23.11.2021
Госдума: На соцполитику будет выделено более 18 трлн рублей 23.11.2021
США ввели санкции против связанных с "Северным потоком-2" фирмы и судна 23.11.2021
"Газпром": Сланцевый газ приобретает статус "грязного" источника энергии 23.11.2021
Экс-замначальника инженерных войск Аллахвердиеву продлили срок ареста 23.11.2021
ВОЗ: Беженцам в Беларуси оказывается вся необходимая помощь 23.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
23.11.2021 23:42
Рубрика: Власть

Госдума приняла законопроект о наказании за неполные алименты

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 267(8618)
Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, вводящих ответственность для должников алиментов за перечисление неполных сумм. Поправки в УК и КоАП закрывают лазейку, по которой неплательщики могли уходить от наказания, выплачивая какие-то копейки.
Если алиментщик не доплачивает своим детям, к нему придут приставы. Фото: РИА Новости Если алиментщик не доплачивает своим детям, к нему придут приставы. Фото: РИА Новости
Если алиментщик не доплачивает своим детям, к нему придут приставы. Фото: РИА Новости

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что инициатива направлена на совершенствование системы привлечения к ответственности за злостную неуплату алиментов.

Фото: Photoxpress
Правительство назвало виды доходов, с которых списываются алименты

"Каждый год дознаватели Федеральной службы судебных приставов принимают несколько тысяч решений об отказе в возбуждении уголовного дела за злостную неуплату алиментов, причем причинами нередко являются нерегулярные и незначительные выплаты", - рассказал он.

Формально получалось, что человек платит. А на деле это была хитрость.

В итоге, как подчеркнул председатель правления АЮР, нередко уже возбужденные дела закрывались по требованию прокуратуры.

Так, в Алтайском крае в свое время было отменено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении алиментщика, единовременно выплатившего ребенку 1,5 тысячи рублей. При этом общая сумма долга составляла 302,5 тысячи рублей.

Недавно пленум Верховного суда России сделал разъяснения, допускающие привлечение к ответственности за неуплату алиментов при неполных выплатах. Однако, как подчеркивают эксперты, крайне важно, чтобы соответствующие правила были четко сформулированы в законах. "Принятие предлагаемых изменений позволит полностью закрыть лазейку для недобросовестных должников по алиментам", - отметил председатель правления АЮР.

Он напомнил, что сегодня существует двухступенчатая система привлечения к ответственности за неуплату алиментов. В первый раз человека привлекают к административной ответственности. Если же он продолжает уклоняться, то наступает уже уголовная ответственность.

Житель Чукотки получил реальный срок за неуплату алиментов

"По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год по статье 5.35.1 КоАП за неуплату без уважительных причин алиментов были наказаны 95,1 тысячи человек. К уголовной ответственности за неуплату алиментов на детей в течение года были привлечены 37,9 тысячи человек", - резюмировал Владимир Груздев.

В числе уважительных причин, когда алименты можно задержать, Верховный суд называет болезнь, задержки зарплаты, призыв на военную службу. Но, как только появятся деньги, долги перед детьми надо погасить. Если же человек не согласен с размером алиментов, это не повод не платить. Тот, кто считает, что ему назначили несправедливую сумму, может попытаться ее оспорить. Но пока решение суда в силе отец должен платить, сколько сказано.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Пенсии и пособия Законодательная власть Госдума Разводы и алименты

Главное сегодня

Госдума приняла новый бюджет с учетом поправок Владимира Путина
Мурашко: Общее число пациентов с ковидом в РФ снизилось на 14%
Молдавия обещает вовремя рассчитаться за российский газ
Путин, Алиев и Пашинян встретятся в Сочи 26 ноября
Бастрыкин призвал возродить советское образование
Путин поручил проиндексировать пенсии в 2022 году выше инфляции
Сенаторы одобрили закон о дистанционном заключении трудовых договоров