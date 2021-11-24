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24.11.2021 18:09
Рубрика: Digital

Госкомпании не выполнили контрольные показатели по переходу на российское ПО

Текст: Матвей Линник

Госкомпании не смогли выполнить программу по переходу на российское программное обеспечение (ПО). Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Минцифры полностью перешло на российское ПО в электронном правительстве

"В целом, результаты не очень хорошие, потому что мы видим, что даже те контрольные значения, которые во многом госкомпании сами для себя определяли в рамках этих программ, там не было общего рамочного показателя", - отметил он (цитата по ТАСС).

По словам Шадаева, до конца исполнения директивы, которая была дана по поручению президента в 2018 году, осталось два месяца, однако программы не были выполнены даже на 50%.

В связи с этим, Минцифры подготовило проект правительственной директивы, согласно которому госкомпании должны будут тратить на закупку отечественного ПО не менее 70% от своих бюджетов на IT.

Кроме того, министр предложил ввести персональную ответственность руководителей госкомпании за достижений контрольных показателей.

Digital Технологии Правительство Минцифры Компании Госкорпорации

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