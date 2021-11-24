Госкомпании не выполнили контрольные показатели по переходу на российское ПО

Госкомпании не смогли выполнить программу по переходу на российское программное обеспечение (ПО). Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"В целом, результаты не очень хорошие, потому что мы видим, что даже те контрольные значения, которые во многом госкомпании сами для себя определяли в рамках этих программ, там не было общего рамочного показателя", - отметил он (цитата по ТАСС).

По словам Шадаева, до конца исполнения директивы, которая была дана по поручению президента в 2018 году, осталось два месяца, однако программы не были выполнены даже на 50%.

В связи с этим, Минцифры подготовило проект правительственной директивы, согласно которому госкомпании должны будут тратить на закупку отечественного ПО не менее 70% от своих бюджетов на IT.

Кроме того, министр предложил ввести персональную ответственность руководителей госкомпании за достижений контрольных показателей.