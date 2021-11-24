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24.11.2021 01:30
Рубрика: Власть

Готовится наставление по огневой подготовке полицейских

Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 266(8617)
Министерство внутренних дел РФ уведомило о подготовке проекта нового нормативного акта - Наставления по организации огневой подготовки в органах внутренних дел, которое придет на смену ныне действующему, утвержденному в 2017 году.

Зачем всего лишь через четыре года менять вполне рабочий, доказавший свою эффективность документ?

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Необходимость в этом есть. На вооружение полиции, как, впрочем, и минобороны, Росгвардии, других спецслужб, поступают новые виды оружия и боеприпасов, которые отсутствуют в действующем наставлении.

Вспомним тот же пистолет Лебедева. У этих новых видов другие тактико-технические характеристики - дальность и мощность стрельбы, скорострельность, емкость магазина, вес. Даже устройство оружия другое.

А это значит, надо вносить изменения в расстояния до мишеней, саму их расстановку, создавать новые инструкции по сборке, разборке и обслуживанию нового оружия, вводить новые нормативы и критерии оценки и много чего другого.

В первую очередь, доучиваться, а то и переучиваться придется участковым уполномоченным полиции, сотрудникам оперативных подразделений, в том числе уголовного розыска, сотрудникам патрульно-постовой службы. То есть тем, кто первым получит новое оружие.

Сейчас документ находится на общественной антикоррупционной экспертизе. Планируется, что новый нормативный акт вступит в силу в сентябре следующего года.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД

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