Гробница с "загадкой времени" найдена под храмом Хатшепсут в Египте

Группа польских археологов, уже много лет исследующая древний храм женщины-фараона Хатшепсут в Египте, обнаружила гробницу неизвестного исторического деятеля, в которой находились сотни различных реликвий.

Как сообщает Nauka w Polsce, в храме Хатшепсут польские археологи работают еще с 1961 года. В последние годы они сосредоточили свое внимание на реставрации настенных изображений, которые были созданы во времена строительства этого святилища примерно 3,5 тысячи лет назад, и реконструкции отдельных элементов.

В ходе этих работ была обнаружена неизвестная гробница, высеченная в скале. Впервые о ней упоминалось еще в отчете XIX века, однако до настоящего времени усыпальница даже не осматривалась. Она засыпана камнями, и археологи опасались, что разбор камней может привести к частичному обрушению храма.

В гробницу исследователи заглянули, предварительно укрепив стены и потолок храма. Среди завалов было обнаружено несколько сотен предметов, причем некоторые из них оказались элементами гробницы начального периода Среднего царства. Это означает, что сама гробница примерно на 500 лет старше храма Хатшепсут. Впрочем, большинство найденных реликвий относятся к более поздним периодам Нового царства.

"Еще в древности гробница была разграблена, - говорит доктор Патрик Чудзик, руководитель исследования. - Ее убранство, вероятно, было очень ценным. Гробница принадлежала человеку, тесно связанному с фараоном Ментухотепом II. Возможно, это был его сын или жена".

По словам доктора Чудзика, гробница была построена рядом с храмом фараона Ментухотепа II (2056/2046-2005/1995 гг. до н.э.), который на сегодня почти полностью разрушен. Кстати, указанный фараон происходил из XI династии, он считается основателем Среднего царства. Лишь спустя несколько сотен лет по соседству с его храмом был возведен храм Хатшепсут.

"Количество и качество найденных нами предметов просто поражают, - говорит доктор Чудзик. - В их числе деревянная фигурка, скорее всего, изображающая самого хозяина гробницы, с париком на голове".

Археолог отмечает, что при разборе завалов было найдено большое количество расписных сосудов и чаш XVIII династии, то есть они были созданы намного позже, чем была построена гробница. Как эти предметы оказались внутри усыпальницы, для ученых пока остается загадкой.

Роспись найденных сосудов отличается религиозными мотивами, в частности, сюжетами, символизирующими возрождение из Страны Мертвых. Кроме того, археологи нашли несколько десятков керамических сосудов, изображающих женские фигуры, и небольшие фигурки коров.

Изучая их, ученые пришли к выводу, что это могли быть жертвоприношения - дары богам, принесенные сюда простыми верующими и священниками во времена, когда храм Хатшепсут был действующим. Вероятно, они предназначались в дар богине Хатхор, изображения которой часто встречаются в данном святилище. Известно, что это богиня в египетской мифологии изображалась в виде коровы или женщины с коровьими ушами. Кроме того, при раскопках были найдены небольшие каменные статуи, изображающие богиню Хатхор.

"Приношения делали, вероятно, местные жители, которые просили Хатхор о помощи, - предполагает доктор Чудзик. - Однако спустя какое-то время этих подношений стало так много, что священникам или персоналу храма приходилось их куда-то убирать. Возможно, часть этих даров они бросали в гробницу, расположенную под храмом, фактически используя ее, как мусорную яму".