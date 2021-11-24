Грызлов: Киев по-прежнему блокирует работу контактной группы по Донбассу

Украина продолжает блокировать работу контактной группы по Донбассу и демонстрирует нежелание следовать мирному процессу урегулирования. Об этом по итогам заседания, прошедшего в среду, заявил постпред РФ в группе Борис Грызлов.

"На сегодняшнем заседании контактной группы украинская делегация вновь продемонстрировала нежелание следовать мирному процессу урегулирования. Под любым надуманным предлогом срывая переговоры​​​. Киевом по-прежнему заблокирована работа подгрупп контактной группы по всем направлениям", - сказал Грызлов.

Он также отметил, что Киев проигнорировал требование Донецка и Луганска вернуться к выполнению своих обязательств по подписанным договоренностям об усилении перемирия.

"Необходимо вернуть Украину к выполнению своих обязательств по соблюдению перемирия", - заключил дипломат.