Хит Blinding Lights певца The Weeknd стал лучшей песней всех времен

"Blinding Lights", пишет издание, сияет ярче среди почти 30 тысяч названий, когда-либо попадавших Billboard Hot 100 за всю 63-летнюю историю чарта. Не удивительно, что этот хит, выпущенный еще в ноябре 2019 года, стал номером один. Эта композиция дольше других сохраняла место в пятерке.

Сам The Weeknd отреагировал на новость довольно спокойно. "Не думаю, что это меня сильно поразило. Я стараюсь на этом сильно не зацикливаться. Считаю это еще одним своим благословением и благодарю за это", - сказал певец The Weeknd Billboard.

Blinding Lights потеснили на первой строчке другого многолетнего лидера - ставшую уже классической композицию Чабби Чекера Twist. Выпущенная в 1960 году песня, не раз поднималась на самый верх рейтинга - в 1960 году, в 1962-м, в 2008-м и потом закрепила свой успех пять и десять лет спустя.

Третье место у песни Smooth, созданной участниками рок-группы Santana и Робом Томасом.

По традиции, Billboard также публикует топ-100 величайших артистов всех времен и народов. Здесь стопроцентным лидером стала легенда - группа The Beatles.

Топ-10 лучших песен всех времен и народов

1. Blinding Lights, The Weeknd

2. The Twist, Chubby Checker

3. Smooth, Santana feat. Rob Thomas

4. Mack the Knife, Bobby Darin

5. Uptown Funk!, Mark Ronson feat. Bruno Mars

6. How Do I Live, LeAnn Rimes

7. Party Rock Anthem, LMFAO feat. Lauren Bennett & GoonRock

8. I Gotta Feeling, The Black Eyed Peas

9. Macarena (Bayside Boys Mix), Los Del Rio

10. Shape of You, Ed Sheeran

Топ-10 величайших артистов всех времен

1.The Beatles

2. Madonna

3. Elton John

4. Elvis Presley

5. Mariah Carey

6. Stevie Wonder

7. Janet Jackson

8. Michael Jackson

9. Whitney Houston

10. Rihanna