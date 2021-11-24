Игорь Ясулович рассказал о любимых ролях и белорусских корнях

В творческой копилке народного артиста России Игоря Ясуловича более 230 ролей - голос обвинителя в детективе "Десять негритят", Арамиса в фильме "Д"Артаньян и три мушкетера", роли в фильмах "Айболит-66", "Щит и меч", "Бриллиантовая рука", "Двенадцать стульев", "Гардемарины, вперед!". Интеллигентный и патологически скромный. Сейчас играет в ТЮЗе и преподает во ВГИКе...

Игорь Ясулович: Если надо, буду играть и на четверть заполненному залу.

Игорь Николаевич, одно время вы были постоянным участником театральных фестивалей в Беларуси.

Игорь Ясулович: Это доказывает, что культурное пространство у нас общее. Если бы я подольше жил у бабушки в Орше, к которой приезжал на каникулы, то знал бы белорусский язык лучше. Моя мама родилась в Витебске. После института белорусский классик Виктор Туров пригласил меня на "Беларусьфильм" сниматься в картине "Через кладбище". Съемки проходили в Новогрудке. Это история про то, как во время боев под Сталинградом белорусские партизаны начинают рельсовую войну. И осознают, что "время кладбища" еще не настало. Туров высказал совершенно особый взгляд на войну, на то, что происходило тогда с людьми. Фильм вошел в список ЮНЕСКО лучших фильмов о войне.

Вы хотели сделать театр на колесах, чтобы на себе испытать, что такое бродячая жизнь артиста.

Игорь Ясулович: Нормальная жизнь. Именно во время общения и пробегает искра.

У вас много характерных ролей второго плана.

Игорь Ясулович: Если предлагают большую роль, замечательно, маленькую, значит, надо играть маленькую.

Как вы относитесь к неудачам?

Игорь Ясулович: Неудача важна для художника. Когда он всегда удачлив, то успокаивается.

Если бы я на каникулах подольше жил у бабушки в Орше, то знал бы белорусский язык значительно лучше

У вас были любимые предметы во ВГИКе?

Игорь Ясулович: Пластическая культура, которую называли пантомимой, история советского и зарубежного кино. Я был совсем мальчишкой. Надо было произнести текст, а как он рождается, понятия не имел. Время было легкое, свободное...

Вы дважды учились у Михаила Ромма: сначала на актерском факультете, затем на режиссерском.

Игорь Ясулович: Творческий человек должен постоянно совершенствоваться.

В "Двенадцати стульях" ваш герой оказался голым на лестничной площадке...

Игорь Ясулович: После выхода фильма в 1971 году за мной закрепилось звание пионера эротического кино. Снимали летом на "Мосфильме". В столице стояла 30-градусная жара, съемочная группа просто изнывала от нее. С Леонидом Гайдаем обсудили эпизод. На площадке я разделся, меня обмазали пеной. Но из-за жары она быстро высохла, пришлось намазывать снова. Эпизод сняли со второго дубля.

Вы обладаете уникальным голосом, озвучивали Арамиса в "Трех мушкетерах", Шрэка, других героев.

Игорь Ясулович: Я не хотел перетягивать одеяло на себя. Старался, чтобы зрители не заметили, что Арамиса озвучивает не Игорь Старыгин. Нужно не просто озвучить слова, надо найти "болевые" точки, на которые люди реагируют.

Вы чему-то учитесь у коллег?

Игорь Ясулович: В "Беспечных ездоках" мне преподал урок Джек Николсон. Его герой едет к матери и отцу, чтобы выговориться. Отец уже в инвалидном кресле. Он везет его по аллее и трогательно рассказывает о своей жизни. И вместо того чтобы пустить слезу, которую ты ждешь, его герой замолкает. От этого эпизода я получил удар в сердце.

Кто вам близок из российских актеров?

Игорь Ясулович: Юрий Яковлев, Михаил Ульянов, Юлия Борисова. Они были партнерами, между которыми на сцене возникали живые отношения, были личностями, выходили за рамки текста, а не бубнили слова.

Можно ли поменять амплуа?

Игорь Ясулович: Амплуа можно поменять и в 60 лет, и в 70 лет, если ты в работе, а не сидишь у разбитого корыта и ждешь роли.

Недавно вы сыграли в "Седьмой симфонии", еще три фильма с вашим участием в производстве.

Игорь Ясулович: Актерская профессия - очень важная, для меня выходить на любую площадку - всегда радость. Сцена лечит. Сцена - это встреча с человечеством на подмостках. Бывает, артиста подвозят к закулисе, он встает с инвалидного кресла и играет.

Вам знакомо эмоциональное выгорание?

Игорь Ясулович: Нет. То, что входит в тебя, обогащает и тебя, и твою роль.

Вы - профессор ВГИКа, заведуете кафедрой актерского мастерства. Как преподаете?

Игорь Ясулович: В перестройку мы решили создать театр пантомимы, чтобы передавать мастерство из рук в руки. Кино начиналось как "великий немой". Я получил то, что было накоплено предыдущими поколениями. И я должен эстафетную палочку передать дальше. У моих педагогов никогда слова не расходились с делом.

Как общались со студентами в пандемию?

Игорь Ясулович: Надел маску. Мы вакцинировались с женой. А сейчас думаю,что надо ревакцинироваться. На "удаленке" сидел перед монитором. Это был второй курс. А на втором курсе надо много читать, изучать текст, а потом уж вставать - и идти дальше. Студенты сидели по домам. И это пошло на пользу. Нужно внимательно погружаться в текст, разбирать его слой за слоем и делать выводы, но не на уровне слов, а что происходит между героями и почему.

Ваше мнение о молодых.

Игорь Ясулович: Очень важно, чтобы они были внутренне свободными.

А как относитесь к наполовину заполненному залу в театре?

Игорь Ясулович: Ковид - форс-мажор. Значит, так надо. Я вижу лица людей, которым то, что я делаю, важно. Мы солидарны со зрителями - они в зале, мы на сцене. Если надо, буду играть и на четверть заполненному залу.

Как поддерживаете себя в форме?

Игорь Ясулович: Стараюсь вести здоровый образ жизни. На даче за день могу пройти более десяти километров.

Как познакомились с женой?

Игорь Ясулович: Нас познакомил Севочка Абдулов. Моя будущая жена была близкой подругой Севочкиной супруги. Они и решили, что надо познакомить меня с Наташей. До сих пор вместе. Наташа - искусствовед. Она много преподавала в школе-студии МХАТ. У нас общие интересы.