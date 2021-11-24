Импорт картофеля в Россию в сентябре этого года вырос в пять раз

В январе-сентябре в Россию импортировано на 71,3% больше картофеля, чем за тот же период прошлого года, следует из данных Росстата.

При этом в сентябре этого года в страну в разгар сбора собственного урожая поступило 10 тыс. тонн картофеля. Это в 2,6 раза больше, чем сентябре прошлого года, и в 5 раз больше в сравнении с августом 2021 года.

Между тем, импорт базовых овощей за девять месяцев этого года в сравнении с тем же периодом прошлого года снизился: томатов - на 12,7%, огурцов - на 0,8%, капусты - 26,5%, лука и чеснока - на 28,4%.

Отраслевые эксперты неоднократно отмечали, что в этом году России не повезло с погодой: сначала летняя жара подсушила урожай, потом в начале осени зарядили дожди. Это привело к снижению количества и качества урожая картофеля. Уже в период уборки на рынке присутствовал импортный картофель. Кроме того, личные подсобные хозяйства, которые выращивают более половины всего картофеля в России, снижают площади под картофелем на протяжении двух последних десятков лет - выращивать его невыгодно.